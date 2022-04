Was wäre wenn - und wann?! Rechenspiele rund um den FCK-Aufstieg

Der FCK hat die Chance nach vier Jahren Drittklassigkeit wieder in die 2. Liga aufzusteigen. Es gibt verschiedene Konstellationen, wann der Aufstieg aus Sicht des FCK möglich wäre. Ein Überblick.

Die einfachste Rechnung: Gewinnt der 1. FC Kaiserslautern seine letzten drei Spiele, dann steigt der Club sicher auf. Die Frage bleibt: Wann könnte der Aufstieg fix sein? Es gibt komplizierte Szenarien, die zeigen, was noch alles passieren kann und muss, damit der FCK aufsteigt. Wir zeigen die einfachsten. Aktuell sind die Roten Teufel auf Tabellenplatz zwei, mit zwei Punkten Vorsprung auf Braunschweig. Noch im Aufstiegsrennen ist neben Braunschweig auch Osnabrück. Rein theoretische Chancen auf Aufstieg und Relegation haben noch 1860 München, Waldhof und Saarbrücken.

Spieltag 35: Der Relegationsplatz kann schon sicher sein

Am 35. Spieltag (Freitag, 22.04.) ist Kaiserslautern zu Gast bei Wehen Wiesbaden. Wenn der FCK dort drei Punkte holt, baut er seinen Vorsprung auf die Braunschweiger aus - denn die Eintracht pausiert an diesem Spieltag. Die Niedersachsen hätten eigentlich gegen das Team von Türkgücü München gespielt. Wichtig ist aber auch, wie der Tabellenvierte Osnabrück am Samstag gegen Waldhof Mannheim spielt. Wenn der FCK gewinnt, Osnabrück dies aber nicht gelingt, dann beträgt der Vorsprung der Pfälzer auf Platz vier mindestens zehn Punkte. Das hieße bei verbleibenden drei Spielen für Osnabrück, dass sie nicht mehr am FCK vorbei kämen. Und damit wäre den Pfälzern der Relegationsplatz nicht zu nehmen. Aufsteigen kann der FCK am 35. Spieltag noch nicht. Aber nach einem FCK-Punktgewinn können auch 1860 München und Saarbrücken die Lauterer nicht mehr einholen.

Der FCK hat den Relegationsplatz sicher, wenn... der FCK gegen Wiesbaden gewinnt und Osnabrück unentschieden spielt oder verliert

Spieltag 36: Aufstieg theoretisch nach Spiel gegen Dortmund II möglich

Der sichere Aufstieg wäre - wenn alles für den FCK läuft - erstmals nach dem Spiel gegen Dortmund II (30.04., ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen) möglich. Grundvoraussetzung dafür sind zwei eigene Siege: Gegen Wiesbaden und eben Dortmund. Außerdem dürfte Braunschweig am Abend zuvor gegen Tabellenführer Magdeburg nicht gewinnen. Dann hätte Kaiserslautern bereits am 36. Spieltag mindestens sieben Punkte Vorsprung - bei maximal sechs Punkten, die Braunschweig in den verbleibenden zwei Spielen noch holen könnte. Auch Osnabrück wäre mit zwei FCK-Siegen bereits abgehängt, und der Aufstieg wäre perfekt.

Der FCK hat den Aufstieg sicher, wenn... der FCK gegen Wiesbaden und Dortmund gewinnt und Braunschweig gegen Magdeburg maximal einen Punkt holt

Spieltag 37: Mit vier Punkten Vorsprung alles klar machen

Der vorletzte Spieltag der Saison ist der letzte des FCK, denn das ursprünglich eine Woche später angesetzte Spiel gegen Türkgücü München findet aufgrund des Rückzugs der Münchener nicht statt. Die Entscheidung fällt beispielsweise an diesem Tag, wenn Kaiserslautern und Braunschweig bis dahin und eben auch an diesem Wochenende alle ihre Spiele gewinnen. Genauso auch, wenn beide zum Beispiel eines ihrer Spiele verlieren. So oder so - hat der FCK nach diesem Spieltag vier Punkte Vorsprung, kann er nicht mehr hinter Braunschweig oder Osnabrück zurückfallen, egal wie die beiden Mannschaften am letzten Spieltag spielen.

Der FCK hat den Aufstieg sicher, wenn... der FCK nach diesem Spieltag vier Punkte Vorsprung vor Platz drei hat

Spieltag 38: Ein Aufstieg von der Couch

Sind es weniger als vier Punkte Vorsprung nach dem letzten FCK-Spiel, kann die Konkurrenz aus Braunschweig oder Osnabrück am letzten Spieltag noch vorbeiziehen. Dann wäre für den FCK das große Zittern vorm Fernseher angesagt. Die Lautrer hätte an diesem Tag eigentlich das Spiel gegen Türkgücü München gehabt - die Partie findet aber nicht statt. Ein Aufstieg auf der Couch ist also eine Option - die man beim FCK am liebsten vermeiden möchte.

Noch viele andere Konstellationen möglich

Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie die Spiele ausgehen können und was dann wäre. Hier sind jetzt nur die einfachsten Aufstiegsszenarien aus Sicht des FCK dargestellt.