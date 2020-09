per Mail teilen

Vor zehn Wochen hat der 1. FC Kaiserslautern einen neuen Aufsichtsrat gewählt. Die dringlichste Aufgabe für das Team um Markus Merk damals wie heute: Die Klärung der finanziellen Situation des FCK. Ein Ergebnis gibt es noch nicht. Die Zeit drängt.

"Unser größter Gegner ist die Zeit", betonte Merk nach seiner Wahl in den Aufsichtsrat. Zehn Wochen später zeigt sich ganz offensichtlich: die Situation am Betzenberg ist mehr als angespannt. Das Finanzierungsloch soll zwölf Millionen Euro betragen. Offizielle Zahlen sind nach wie vor nicht bekannt.

Die Zeit drängt: Bis 1. März müssen die Vereinsverantwortlichen ihr Unterlagen für die Lizenzerteilung in der 3. Liga beim DFB abgegeben haben. Wie es geht weiter mit dem großen 1. FC Kaiserslautern? Markus Merk und FCK Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt werden kommenden Sonntag in "SWR Sport in Rheinland-Pfalz" Antwort geben.

Verhandlungen laufen

Derzeit laufen intensive Verhandlungen mit potenziellen Investoren. Der Klub braucht dringend Geld von außen. Doch wer ist bereit, in einen seit Jahren sportlich absteigenden Verein, einzusteigen? Um den luxemburgischen Bauunternehmer Flavio Becca ist es erstaunlich ruhig geworden. Mehrere regionale Geldgeber könnten bereit sein einzusteigen, heißt es immer wieder aus dem Umfeld des Betzenbergs.

Merk zeigt sich demonstrativ optimistisch

Markus Merk ist das Gesicht des 1. FC Kaiserslautern. Der ehemalige Weltschiedsrichter strahlt Zuversicht aus und vermittelt in der Öffentlichkeit den Eindruck: wir bekommen das hin. Zuletzt überraschte er mit dieser Aussage: "Dieses Stadion gehört zum FCK, am liebsten hätten wir, wenn dieses Stadion wieder dorthin kommt, wo es hingehört: zu uns."

Der Streit um die Stadionmiete eskaliert

Doch die Realität ist: Das Stadion gehört der Stadt. Von den einst zwischen Stadt und Verein ausgehandelten 3,2 Millionen Euro Miete pro Jahr ist man heute weit entfernt. Nach einer Mietreduzierung für die 2. Liga auf 2,4 Millionen Euro zahlen die Roten Teufel in der 3. Liga nur noch 425.000 Euro. Nun fordert die Stadt weitere Sicherheiten. Sie möchte Aktienanteile vom 1. FC Kaiserslautern haben, im Gegenzug für die Mietreduzierung. Darauf will sich der Verein nicht einlassen. Die Situation ist zerfahren.

FCK in der Ergebniskrise

Auch sportlich stehen die Roten Teufel am Scheideweg. Nach dem Zwischenspurt vor der Winterpause mit 16 Punkten aus sechs Spielen und einer kurzen Hoffnung, doch noch einmal im Aufstiegsrennen eine Rolle zu spielen, haben die ersten drei Partien in diesem Jahr für Ernüchterung gesorgt. 0:0 gegen Großaspach, 2:1 Niederlage in Ingolstadt und das Pokal-Aus gegen Düsseldorf.

In der Tabelle ist der Abstand nach oben auf die Aufstiegsränge auf neun Punkte gewachsen – nach unten sind es nur noch sechs Punkte. Gegen Münster muss für die Mannschaft von Trainer Boris Schommers nun unbedingt ein Sieg her.