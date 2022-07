Pro & Contra: Nach dem Aufstieg - Kann der FCK zweite Liga?

Endlich geht's los! Der 1. FC Kaiserslautern spielt zum Saisonauftakt gegen Hannover. Die Fans warten mit Spannung darauf und diskutieren: Hat der FCK die Qualität die Klasse zu halten? SWR Sport mit einem Pro und Contra:

CONTRA:

Man darf bei all der Euphorie, so schön sie auch ist, nicht vergessen, dass Lautern Aufsteiger ist, dass Lautern vier Jahre in der dritten Liga war und dort sogar zeitweise schwerst abstiegsbedroht. Der Niveau-Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga ist groß. Spielerisch gehörte der FCK auch in der dritten Liga nicht zu den Topteams. Ein Großteil des aktuellen Zweitliga-Kaders war auch in der dritten dabei.

Beispiel Terrence Boyd: Ohne Zweifel ein Topstürmer in Liga 3. Aber reicht es auch für die zweite? Beispiel Mike Wunderlich: Einer der verdientesten Drittligaspieler Deutschlands, aber kann der mit seinen 36 Jahren eine Klasse höher locker mithalten? Das müssen sich nahezu alle FCKler erstmal beweisen.

Dirk Schuster war als Spieler ein Kämpfer, als Trainer gehört er auch eher zur rustikaleren Sorte. Das ist gut so, denn die Roten Teufel müssen über den Kampf ihre spielerischen Defizite wettmachen. Schafft Schuster das mit dem Team, dann reicht es für den Klassenerhalt. Schafft er das nicht, dann wird es eng, sehr eng. Favoriten auf den Aufstieg sind andere, der FCK sicher nicht. Bei all der Euphorie, so schön sie auch ist.

Autor: Achim Scheu

PRO:

Ja, vier Jahre war Kaiserslautern weg aus der zweiten Liga. Und ja, die FCK-Mannschaft mag nicht zu den qualitativ besten in dieser Liga gehören. Und trotzdem haben die Roten Teufel ein absolutes Pfund, das den Unterschied ausmachen wird: Die Fans! Die haben mit dem Aufstieg eine Euphorie in der Stadt und rund um um den Betzenberg entfacht. Diese Leidenschaft bewiesen sie auch in der vergangenen Drittliga-Saison, sorgten für Fußballfeste mit Gänsehaut-Faktor, ob auswärts oder im energiegeladenen Fritz-Walter Stadion. Das Tollhaus, das bestätigt quasi jeder Gegner, ist beeindruckend und auch manchmal furchteinflößend. Das wird auch die Konkurrenz in der zweiten Liga zu spüren bekommen. Auf dem Betze gewinnst du nicht so einfach.

TV-Tipp Die Fußball-Fans im Südwesten freuen sich auf den Zweitliga-Start am Wochenende. Der 1. FC Kaiserslautern eröffnet die Saison gegen Hannover 96. Dazu ist der Geschäftsführer Sport, Thomas Hengen, am Sonntag ab 21:45 Uhr zu Gast bei SWR Sport im SWR Fernsehen.

Außerdem in der Sendung: die Bundesligisten SC Freiburg und VfB Stuttgart im Trainingslager.

Dazu ist spürbar, dass die Mannschaft als Einheit funktioniert. Mit dem verarbeiteten Aufstieg ist sie nochmal zusammengewachsen. Die Neuzugänge sind begeistert und voll motiviert. Daran lassen erfahrene Profis wie Andreas Luthe oder Erik Durm keinen Zweifel. Die Geschlossenheit, auch mit den FCK-Fans, ist die Basis dazu. Wille und Kampfgeist – die guten alten Betze-Tugenden – dieser Mix wird dazu führen dass das Saisonziel Klassenerhalt erreicht wird.

Autor: Florian Winkler