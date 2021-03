per Mail teilen

Der zuletzt aus dem Kader gestrichene Marvin Pourié darf bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Unterdessen wurde Athletiktrainer Bastian Becker entlassen.

Das bestätigte der Klub der "Rheinpfalz". Demnach nimmt der zuletzt aussortierte Stürmer Marvin Pourié wieder am Mannschaftstraining teil. Zuletzt hielt sich der 30-Jährige mit U19-Trainer Oliver Schäfer im Nachwuchsleistungszentrum fit. Pourié fehlte sowohl beim 2:2 im Heimspiel gegen Meppen als auch bei der unglücklichen 1:2-Niederlage in Rostock.

Pourié bester Torschütze des 1. FC Kaiserslautern

Mit sieben Treffern in 23 Spielen gehörte der 30-jährige Pourié über weite Strecken der Saison zu den Leistungsträgern bei den Pfälzern. "Sein Fitnesslevel ist aber nicht auf dem Stand, dass er für den 18er-Kader in Frage kommt. Wir arbeiten daran, dass er wieder auf dieses Level kommt", sagte Trainer Marco Antwerpen vor dem Auswärtsspiel an der Ostseeküste. Laut Thomas Hengen, dem neuen Sportgeschäftsführer, sollte die Maßnahme ein "Denkanstoß sein".

FCK trennt sich von Fitnesstrainer Bastian Becker

Quasi im gleichen Arbeitsschritt mit Pouriés Begnadigung wurde Reha- und Athletiktrainer Bastian Becker entlassen. Es sei das Ergebnis einer intensiven Analyse mit Cheftrainer Marco Antwerpen gewesen, wie Thomas Hengen der "Rheinpfalz" mitteilte.

(Ex)-Athletiktrainer Bastian Becker mit FCK-Trainer Marco Antwerpen Anfang Februar. Imago IMAGO / Fotostand

So gebe es beim Fitnesszustand des Teams noch Optimierungsbedarf. Hengen wollte aber nicht dem 41-jährigen Becker die alleinige Schuld daran geben. "So etwas ist immer ein Gesamtpaket", so Lautern-Rückkehrer Hengen, der nun seit einer Woche auf dem Betzenberg als Geschäftsführer Sport arbeitet.

Laut Hengen werde beim abstiegsgefährdeten Klub aus der Pfalz nun die Trainingsintensität erhöht. "Es geht in dieser Situation nicht um Einzelpersonen, sondern nur um den 1. FC Kaiserslautern."