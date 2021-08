Es könnte ein Fußballfest werden am kommenden Montag. Sportlich ist das Duell in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Erstligist Borussia Mönchengladbach eh schon ein Highlight. Jetzt steht fest: Es dürfen bis zu 20.000 Fans dabei sein.

Kommt das richtige "Betze-Feeling" auf? Die Chancen stehen gut. der 1. FC Kaiserslautern darf im Erstrunden Pokalspiel gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach vor bis zu 20 000 Fans spielen. Die Partie am kommenden Montag (20:45 Uhr) wird auch live in der ARD gezeigt. Nur getestete, geimpfte oder vom Coronaviurs genesene Personen sollen Zutritt erhalten.

Einigung mit den Behörden

Der FCK hat die Ausnahmegenehmigung der Stadtverwaltung Kaiserslautern im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit zur Zuschauerzulassung im DFB-Pokal erhalten. Der Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarteninhaber läuft ab sofort. Im Vergleich zum Drittliga-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig vor einer Woche erhöht sich die mögliche Kapazität im Fritz-Walter-Stadion von 15.000 auf 20.000 Zuschauer.

"3G-Status" ist Voraussetzung

Die Zugangsvoraussetzungen zum Stadion bleiben dagegen die selben wie am ersten Spieltag in der 3. Liga. Insbesondere müssen Zuschauer am Einlass den 3G-Status nachweisen („geimpft, genesen oder getestet“). Außerdem bittet der 1. FCK die Fans, die Mund-Nase-Maske nach Möglichkeit auch auf dem Sitzplatz zu tragen. Die Tickets für den Gästebereich sind nur über Borussia Mönchengladbach erhältlich.

Gegen Gladbach aus der ersten Krise?

Am vergangenen Wochenende verlor der 1. FCK ja in Meppen mit 0:1. Die Drittligasaison ist gerade erst zwei Spieltage alt, schon wieder ist beim FCK Unruhe drin. Die Art und Weise, wie sein Team im Emsland auftrat, gefiel Trainer Marco Antwerpen gar nicht. Am Sonntag redete er im Training Tacheles mit seinen Spielern. Antwerpen hatte insbesondere seine Einwechselspieler kritisiert, Kenny Prince Redondo etwa, oder auch Elias Huth. Er vermisste bei ihnen den bedingungslosen Einsatz: "Man muss auch mal Kritik üben dürfen und den ein oder anderen Spieler wachrütteln [...], irgendwann ist auch mal vorbei mit den Chancen in der Mannschaft". Antwerpen war auch am Tag nach dem Spiel noch richtig angefressen.

Sportlich kann sich der FCK jetzt gegen den Erstligisten aus Mönchengladbach im Pokal neues Selbstbewusstsein holen. Ein Sieg und der Erfolg könnte auch einen Schub für den verpatzen Drittliga-Start geben. An mangelnder Unterstützung der Fans dürfte es nicht liegen.