Eine enttäuschende und kräftezehrende Saison geht für den 1. FC Kaiserslautern zu Ende. Mittelfeldspieler Manfred Starke blickt im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" selbstkritisch zurück und freut sich auf eine Pause.

Manfred Starke. Der Name allein lässt erstmal nicht vermuten, dass dahinter eine namibische Familiengeschichte steht. Der Urgroßvater wanderte damals aus Deutschland in das afrikanische Land aus. Manfred Starke ist bereits aus der dritten Familien-Generation, die dort geboren wurde.

Von der Fußball-AG ins Fußball-Internat

Fußball stand für Starke schon immer an erster Stelle. Auch wenn der Jugendfußball in seiner Zeit in Namibia deutlich anders als in Deutschland war. Die Klubs hatten damals keine eigenen Nachwuchsmannschaften. Gespielt wurde fast ausschließlich in den Schulen. "Jede Schule hatte quasi eine Fußball-AG und die Schulen haben gegeneinander gespielt", erinnert sich Starke. In den vergangenen fünf Jahren habe sich das System allerdings geändert und die Klubs in Namibia hätten jetzt eigene Jugend-Teams.

Mit 13 plötzlich alleine in Deutschland

Schon mit 13 wagte Starke den Sprung nach Deutschland ins Internat von Hansa Rostock. Und das kam so: Der ehemalige DDR Trainer Heinz Werner veranstaltete einen Trainerlehrgang in Namibia, an dem Starkes Vater teilnahm. Dabei sollte eine Gruppe von Jugendlichen etwas vorführen. Starke war Teil der Gruppe und spielte sich so ins Blickfeld von Trainer Heinz Werner, der ihn zur Hansa nach Rostock lotste. Es folgte das "Abenteuer Deutschland". Schon in so jungen Jahren viele tausend Kilometer weit weg von Zuhause und ohne Familie klarzukommen, war hart: "Das war ein Abenteuer und natürlich sind anfangs ein paar Tränen geflossen", blickt Starke zurück.

Doch im Internat fand er schnell Anschluss, auch, weil er wegen seiner deutschen Wurzeln fließend Deutsch spricht. So entwickelte sich Rostock zu seiner zweiten Heimat – bis heute. Auch seinen Sommerurlaub 2020 wird Starke zusammen mit Freundin und Hund an der Ostsee verbringen. Eigentlich wollte er seine Familie in Namibia besuchen, doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Starke Zeit in Jena

Nach elf Jahren in Rostock suchte Manfred Starke eine neue Herausforderung bei Carl Zeiss Jena. In seinen vier Jahren wurde er dort zum Führungsspieler, feierte den Aufstieg in die 3. Liga und den anschließenden Klassenerhalt. 2019 wechselte er dann auf den Betzenberg zum FCK. Dort gab es ein Wiedersehen mit Kumpel und Knipser Timmy Thiele, der schon ein Jahr zuvor von Jena nach Kaiserslautern gewechselt war.

Unzufrieden mit der eigenen Leistung

Die Saison der Roten Teufel bewertet Starke wie seine eigene Leistung: "Es ist nicht so gekommen, wie man sich das alles vorgestellt hat. Man hatte mehr Erwartungen an uns, genauso wie ich mehr Erwartungen an mich selber hatte." Es gelte jetzt zu analysieren, was richtig und was falsch war. Starke gibt zu, dass die vielen Spiele in kurzer Zeit nach der Corona-Pause an die Substanz gingen: "Ich glaube, dass mir jetzt der Urlaub sehr gut tun wird." Der Akku müsse mal wieder "ans Stromnetz" angeschlossen werden.

Ausnahmesituation Geisterspiele

An Spiele ohne Fans möchte sich "Manni" Starke auch nicht dauerhaft gewöhnen. Er glaubt zwar, dass es für viele Menschen schön war, dass es wieder Fußball zu sehen gab. Dennoch: "Es war eine Ausnahmesituation für alle Beteiligten. Geisterspiele sind etwas komplett anderes, da fehlt einfach was." Keine Spiele im Stadion, die eigenen Ziele erneut verfehlt - die FCK-Fans wollen die verkorkste Saison, an deren Ende ein erneutes Jahr 3. Liga steht, so schnell wie möglich abhaken. Der Frust sitzt tief. "Dass die Fans nicht zufrieden sind, kann ich vollkommen nachvollziehen. Wir sind es ja auch nicht. Wir sind genauso enttäuscht wie die Fans", zeigt Starke Verständnis.

Dass es wieder nicht mit dem Aufstieg geklappt hat, liegt nach seiner Meinung nicht an der fehlenden Qualität der Mannschaft: "Ich glaube schon, dass wir eine schlagkräftige Truppe haben. Nur hat alles nicht so zusammengepasst, wie es zusammenpassen soll." Die Tatsache, dass beim FCK gerade, mal wieder, mehr über die Finanzen und die Zukunft statt über sportliche Dinge gesprochen wird, geht auch an der Mannschaft nicht spurlos vorbei. Es sei zwar auch mal Thema in der Kabine gewesen, aber Starke betont: "Wir können nur das beeinflussen, was auf dem Platz passiert." Er habe Vertrauen in die handelnden Personen.

"Ich hoffe, dass der Rassismus ausstirbt!"

Natürlich verfolgt Starke auch die aktuelle Rassismus-Debatte, die nicht zuletzt durch den Tod das Schwarzen George Floyd in den USA stärker denn je entfacht wurde. Starke ist als Weißer in einem afrikanischen Land aufgewachsen, ist der einzige weiße Spieler in der namibischen Nationalmannschaft. In seiner Zeit in Namibia habe er keinen Rassismus erlebt. Generell wünscht er sich, dass, egal wo auf der Welt, Menschen nicht mehr wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden: "Ich hoffe, dass über die Jahre und Generationen die jetzt folgen, wenn wir das alle richtig weitergeben, der Rassismus irgendwann ausstirbt!"

Planungen für die Karriere nach der Karriere

Starkes Vertrag in Kaiserslautern läuft noch bis zum Sommer 2021. "Ich fühle mich hier wohl und hoffe, dass ich in der nächsten Saison andere Leistungen zeigen kann." Auch einen längeren Verbleib bei den Roten Teufeln kann er sich durchaus vorstellen. Doch auch die Zeit nach der Karriere beschäftigt ihn schon. "Gerade in der Liga, in der wir spielen, werde ich danach arbeiten gehen müssen", zeigt Starke sich sehr reflektiert. Von daher habe er von Anfang an darauf geachtet, noch etwas anderes zu machen. Gemeinsam mit Kumpel Timmy Thiele absolviert er deshalb ein Fernstudium im Business Management.