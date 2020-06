Der 1. FC Kaiserslautern hat einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Eine für den Drittligisten alternativlose Entscheidung - die viele Reaktionen hervorruft. SWR Sport stellt die wichtigsten Aussagen zusammen.

Der FCK hat beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Den FCK drücken Schulden in Höhe von etwa 24 Millionen Euro. Diese dramatische Situation sorgt für Betroffenheit bei vielen mit dem Klub verbundenen Personen.

Dauer 2:31 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP FCK hofft auf Neuanfang Dass der 1. FC Kaiserslautern hoch verschuldet ist, war immer wieder Thema in den vergangenen Jahren. Nicht unerwartet hat der Club nun Insolvenz angemeldet. Doch in der Corona-Krise könnte die sogenannte Plan-Insolvenz für den FCK sogar zur Rettung werden. Video herunterladen (6,1 MB | MP4)

"Generell ist die Situation in Kaiserslautern nicht so einfach. Das WM-Stadion ist wie ein Klotz am Bein. Und der Standort an sich hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Sponsoren", sagte FCK-Legende Stefan Kuntz bei "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO".

Kuntz: "Aktuell fast alternativlos"

Kuntz spielte für die Roten Teufel, wurde mit ihnen 1991 Deutscher Meister und war später Vorstandsvorsitzender bei den Pfälzern. Er glaubt, dass die Entscheidung des DFB, wegen der Corona-Krise derzeit keine Punkte abzuziehen, zur Einreichung des Antrags beigetragen habe. "Ob's nachher die Planinsolvenz dann mit allen Auswirkungen wird, die dann danach auch noch kommen, wird man sehen, aber aktuell halte ich es fast für alternativlos", meinte Kuntz, der aktuell Trainer der U21-Nationalmannschaft ist.

Horst Eckel bangt mit seinem FCK

Auch Vereinslegende Horst Eckel hofft auf eine Zukunft des Traditionsklubs. Der 88-Jährige erklärte allerdings, er könne sich nicht im Detail dazu äußern, sagte Eckel der Tageszeitung "Rheinpfalz". Der letzte noch lebende deutsche Weltmeister von 1954 erklärte: "Ich bin nicht nah genug am Verein und habe nicht genügend Informationen, um etwas dazu sagen zu können. Ich muss abwarten, wie sich die Dinge für den 1. FC Kaiserslautern entwickeln. Natürlich hoffe und wünsche ich, dass er gut aus der Sache kommt."

Eckel gehörte wie Fritz und Ottmar Walter, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer zu den Lauterern, die 1954 das "Wunder von Bern" schafften. Er war mit dem FCK auch 1951 und 1953 deutscher Meister.

Beck hofft auf einen Neuanfang

Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck sieht indes für den Klub selbst in dieser existenzbedrohenden Situation mehr Chance als Risiko. "Am schönsten wäre, wenn man die Planinsolvenz durch eine Einigung mit den bisherigen Geldgebern beenden könnte und dadurch ein Neuanfang möglich wäre", sagte der Sozialdemokrat.

Die neue Geschäftsführung mache einen guten Eindruck und den jetzt handelnden Personen vertraue er, sagte Beck. Deren Vorgehen stehe in "einem ehrlichen Bemühen, dass die Zankereien in der Vergangenheit nicht mehr Maßstab von Handeln sind".

Tiefere Ursachen der Finanzkrise des Vereins sieht Beck - anders als Stefan Kuntz - nicht in dem Bau des Fritz-Walter-Stadions für die WM 2006, sondern in der Zeit nach der Deutschen Meisterschaft der Pfälzer 1998. "Es war damals eine Entscheidung des Vereins, sich für die Weltmeisterschaft zu bewerben. Ich habe die Entscheidung unterstützt und stehe dazu", sagte Beck: "Wir wären in und um Kaiserslautern an vielen Stellen nicht so weit wie wir heute sind, ohne dieses Ziel WM."

In der Vergangenheit Fehler gemacht

Nach dem überraschenden Titelgewinn als Aufsteiger damals habe man damals "die vielleicht zu optimistische Hoffnung" gehabt, man könne auf Dauer in der Spitze der Bundesliga mitspielen, so Beck. Danach seien Spielerverträge gemacht worden, die für Kaiserslautern auf Dauer nicht tragfähig gewesen seien.

Die CDU-Opposition in Rheinland-Pfalz wirft der früheren SPD-geführten Landesregierung unter Beck indes eine Mitschuld am Niedergang des 1. FC Kaiserslautern vor. Deshalb müsse das Land sich jetzt auch engagieren.

Dauer 0:31 min Baldauf: Beck-Regierung trägt Mitschuld an FCK-Misere Die CDU-Opposition in Rheinland-Pfalz wirft der früheren SPD-geführten Landesregierung unter Kurt Beck eine Mitschuld am Niedergang des 1. FCK vor. Deshalb müsse das Land sich jetzt auch engagieren.

Schon vor Jahrzehnten hätte die damalige Landesregierung "die Finger vom Verein lassen müssen", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf in der Sendung "SWR Extra - Die Pleite der Roten Teufel". Damals seien finanziell nicht tragbare Konstrukte gewählt worden, deren Folgen der Verein ausbaden musste. Ein richtiges Konzept, wie der Verein überleben könne, habe es nie gegeben, so Baldauf weiter. Er erwarte von der aktuellen Landesregierung Lösungsvorschläge, diese seien aber bisher ausgeblieben.