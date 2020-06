Der 1. FC Kaiserslautern strebt eine Planinsolvenz an, der Spielbetrieb soll normal fortgeführt werden. Doch was bedeutet das konkret für den pfälzischen Drittligisten? Wie kann die Zukunft der Roten Teufel aussehen? SWR Sport gibt die Antworten!

Wer hat jetzt das Sagen beim FCK?



Der FCK strebt ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an. Das bedeutet, dass Soeren Oliver Voigt gemeinsam mit Sanierungsexperte Dirk Eichelbaum weiterhin die Geschäfte der KGaA führt. Als zusätzliche Unterstützung hat die Geschäftsführung den Rechtsanwalt Frank Schäffler ins Boot geholt. Als unabhängiger Sachwalter wurde Andreas Kleinschmidt vom Gericht bestellt. Er soll überwachen, was die Geschäftsführung beschließt.

Wie ist der Ablauf einer solchen Insolvenz?



Seit dem 15. Juni läuft das Insolvenzeröffnungsverfahren, das voraussichtlich bis 31.8. oder 01.09. beendet sein wird. Am 16. Juni gibt es die konstituierende Gläubiger-Ausschuss-Sitzung. In diesem Gremium sitzen jeweils ein Vertreter der Großsponsoren Quattrex Sports AG und Lagardere, ein Kleinsponsor, ein Vertreter der Agentur für Arbeit und eine Arbeitnehmervertreterin. Das Insolvenzeröffnungsverfahren soll durch Annahme eines Insolvenzplans abgeschlossen werden. Nach Ablauf der Frist kommt das eröffnete Insolvenzverfahren. Darin muss die KGaA alle Kosten wieder aus sich heraus bestreiten und leistungsfähig sein.

Was passiert im besten Fall?



Im besten Fall wird bis zum Ende des Insolvenzeröffnungsverfahrens ein Insolvenzplan erstellt, den alle Gläubiger annehmen und den das Gericht bestätigt. Dann kann sich die KGaA sanieren und der Weg für neue Investoren ist frei. Der FCK soll nach eigenen Angaben in Verhandlung mit Investoren sein, die allerdings in die Zukunft des Vereins investieren möchten und nicht Finanzlöcher aus der Vergangenheit stopfen wollen.

Was passiert im schlechtesten Fall?



Ein Insolvenzantrag ist immer mit Risiken behaftet. Im schlimmsten Fall sind mehr als die Gläubiger nicht bereit, den ausgearbeiteten Insolvenzplan zu akzeptieren. In diesem Fall kommt es zu einer Insolvenz in Fremdverwaltung. Dabei wird der gesamte Verein, also auch alle Bereiche außerhalb der Profi-Fußballabteilung, mit in die Insolvenzmasse eingerechnet und es kommt zur Abwicklung.

In welcher Position sind die Spieler?



Die Arbeitsverträge bleiben mindestens so lange bestehen, bis ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Die Gehälter werden für drei Monate von der Agentur für Arbeit übernommen, allerdings nur bis zu 6.900 Euro pro Monat.

Können Transfers getätigt werden?



Die Geschäftsführung kann auf Basis der eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten Transfers tätigen, muss diese aber auch mit dem Gläubiger-Ausschuss abstimmen. Dieser kann allerdings nicht entscheiden, welcher Spieler verpflichtet wird. Auch nicht, ob und welcher Spieler verkauft wird.

Wie groß ist die Chance für die Fans, ihr Geld aus der Fan-Anleihe zu bekommen?



Zur Zeit prüft der 1. FC Kaiserslautern, ob es Möglichkeiten gibt, die Fans in irgendeiner Form zu entschädigen. Der wahrscheinlichste Fall könnte sein, dass man ihnen das Geld in Aktienanteile umwandelt. Es kann aber auch gut sein, dass die Fans nicht einmal Zinsen erhalten und auch ein Großteil des eingezahlten Betrages weg ist.