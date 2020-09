Der "Fußballgott" war zu Gast in "SWR Sport in Rheinland-Pfalz": Olaf Marschall. Im Gespräch ließ er ganz zum Schluss durchblicken, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass er schon bald wieder für den FCK arbeiten könnte.

Olaf Marschall kennt sich immer bestens aus: Zu Beginn seiner Karriere spielte er bei Dynamo Dresden, beim 1. FC Kaiserslautern wurde der Stürmer zum "Fußballgott". Bei den Fans des FCK ist er bis heute hoch angesehen. Das Spiel des FCK zum Auftakt in die Drittligasaison hat Marschall ganz genau beobachtet. Sein Fazit: der 1.FC Kaiserslautern ist auf einem guten Weg. "In der Defensive steht die Mannschaft schon sehr gut, in der Offensive fehlt noch die ein oder andere Idee", so Olaf Marschall.

Lob für die Neuzugänge

Olaf Marschall bewertet die Neuzugänge des FCK positiv. "Einige waren ja noch draußen. Nicolas Sessa ist mit Sicherheit ein starker Spieler mit einem guten linken Fuß. Marvin Pourié ist fußballerisch auch klasse. Marius Kleinsorge ist ein lebendiger Dribbler auf den Außen". Ob sie dann reinpassen, müsse man abwarten.

Zukunft beim FCK?

Ganz zum Ende des Interviews in "SWR Sport in Rheinland-Pfalz" wird Olaf Marschall nach seiner Zukunft gefragt. "Es gibt Gespräche", sagt Marschall. Auf die Nachfrage, ob er demnächst wieder in Amt und Würden beim FCK sein könnte, lächelt Marschall vielsagend: "Könnte sein". Alles weitere ließ der 54-Jährige offen.