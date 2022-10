Terrence Boyd: "Die Fans machen uns zu einem nicht normalen Aufsteiger"

Der 1. FC Kaiserslautern hat zuhause gegen den 1. FC Nürnberg 0:0 gespielt. Nach der Partie gab es dennoch viel Lob für den Auftritt der Mannschaft - und den der Fans.

"Es ist schade, dass wir den Dreier nicht eingefahren haben, dass wir uns nicht belohnt haben", bilanzierte FCK-Stürmer Terrence Boyd nach dem 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg: "Insgesamt wären wir der verdiente Sieger gewesen." Die 46.895 Zuschauer im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion hatten ein Spiel auf durchschnittlichem Niveau gesehen, in dem beide Teams in erster Linie auf die Defensive bedacht waren. Dennoch: Kaiserslautern schien gefährlicher, hatte vor allem in der zweiten Halbzeit immer wieder gute Chancen, scheiterte aber immer wieder am starken Nürnberger Torhüter Christian Mathenia, der mehrmals parierte. Kurios: Ein vermeintlicher Handelfmeter der Pfälzer wurde in der 80. Minute mit Hilfe des Videobeweises zurückgenommen, weil nicht ein Nürnberger, sondern ein Lauterer den Ball mit der Hand gespielt hatte.

"Wir haben die Kugel nicht über die Linie gedrückt" - FCK-Coach Dirk Schuster

"Wir haben viele Dinger rausgespielt, keiner hätte sich beschweren dürfen, wenn wir hier als Sieger vom Platz gehen", sagte Boyd am im Interview mit SWR Sport. Fakt sei aber auch: "Wir haben jetzt die Hälfte der erforderlichen Punkte geholt. Und darauf bauen wir auf, da machen wir weiter." Auch FCK-Trainer Dirk Schuster zeigte sich im Großen und Ganzen zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Ich glaube schon, dass wir es verdient gehabt hätten, hier einen Dreier einzufahren. Aber wir haben die Kugel nicht über die Linie gedrückt", erklärte der Coach.

Ein besonderes Lob hatte der Trainer dann aber nicht für seine Mannschaft, sondern für die Fans übrig: "Was hier die Fans investieren an Herzblut, materiellen Dingen, an Zeit, wie sie die Mannschaft pushen - das ist ja nicht nur bei Heimspielen der Fall, sondern auch an allen Stätten, an denen wir bisher zu Gast waren, das ist schon sensationell. Das hab ich in dieser Form noch nie in der 2. Liga erlebt. Das ist schon einzigartig. Dafür ein riesengroßes Kompliment und ein Dankeschön an die Fans. Wir hoffen, dass wir das so schnell wie möglich wieder mit einem Heimsieg zurückzahlen können."

"Es ehrt uns, vor einer vollen Hütten zu spielen" - Terrence Boyd

Eine Meinung, die auch Stürmer Boyd teilt: "Auf jeden Fall ist es besonders. Es ehrt uns, vor einer vollen Hütte spielen zu dürfen. Die Fans machen uns zu einem nicht normalen Aufsteiger. Aber wie gesagt, es wäre schöner, wenn wir sie glücklich nach Hause schicken könnten." In der Tabelle befinden sich aktuell beide Traditionsclubs im Mittelfeld. Aufsteiger Lautern hat 20 Punkte und damit ein ausreichendes Polster nach unten. Nürnberg steht bei 15 Zählern und damit nur zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz 16.