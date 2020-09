Nach dem Aus nach Elfmeterschießen in der 1. Runde des DFB-Pokals konzentriert sich der 1.FC Kaiserslautern voll auf die am kommenden Wochenende beginnende Drittliga-Saison. Mit einem Ziel: Oben mitspielen.

Die Niederlage gegen Zweitligist Jahn Regensburg wollen die Verantwortlichen beim 1.FC Kaiserslautern schnell abhaken. Dennoch ist das Aus bitter. Zum einen sportlich, klar hätte sich die Mannschaft von Trainer Boris Schommers auf ein zweites Spiel im nationalen Pokalwettbewerb gefreut, vor allem aber finanziell. Der hoch verschuldete FCK hätte mit dem Einzug in die 2. Runde wichtige Zusatzeinnahmen generieren können. 1:1 hatte es nach 120 Minuten gestanden. Unter den Augen von 1954-Weltmeister Horst Eckel gingen die Regensburger bereits früh in Führung, die Kevin Kraus in der 2.Halbzeit ausglich. Hochspannung dann in der Verlängerung: Regensburgs Nicolas Wähling sah die Gelb-Rote-Karte. Kurz darauf traf Kevin Kraus erneut, doch der Treffer wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt. So ging es ins Elfmeterschießen, bei dem die Regensburger die besseren Nerven hatten. Zum Matchwinner für Regensburg avancierte Torwart Alexander Meyer mit zwei gehaltenen Schüssen von Hlousek und FCK-Kapitan Sickinger.

Boris Notzon: "Wir sind ambitioniert"

FCK-Sportdirektor Boris Notzon war nach dem Pokalspiel Studiogast im SWR Fernsehen in der Sendung "SWR Sport in Rheinland-Pfalz". Der Lauterer Kaderplaner schaut nach vorne. "Wir sind ambitioniert und müssen auch nicht naiv sein. Wir wissen, wenn wir oben eine Rolle spielen wollen, dann brauchen wir sehr viele Tore. Wir haben jetzt noch vier Wochen das Transferfenster geöffnet und wir gucken, was wir vielleicht noch umsetzen können", sagt Notzon mit Blick auf die FCK-Offensive.

Zwar wurde mit Marvin Pourié ein erfahrener Stürmer geholt, mit den Abgängen von Christian Kühlwetter und Florian Pick (beide nach Heidenheim) und Timmy Thiele (zu Victoria Köln) hat der FCK aber auch "eine hohe Torquote", so Notzon verloren. Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Kühlwetter und Pick kann sich Notzon nicht ganz verkneifen. Ihr Abgang war am Ende aber zumindest nach Außen ein sauberer. "Ich glaube, wenn ein Spieler sich entscheidet, den Verein verlassen zu wollen, dann hat er verschiedene Möglichkeiten, das auch einfach zu zeigen. Und da gibt es Dinge, die gehören nicht in die Öffentlichkeit. Das mache ich nicht. Es waren ganz klare Signale von den Spielern und Beratern, dass sie den Verein verlassen wollen. Und dann haben wir uns entschieden, die Spieler ziehen zu lassen".

Kritik an Verpflichtungen trotz laufendem Insolvenzverfahren

Der Trainer des Ligakonkurrenten 1860 München, Michael Köllner, hatte in einem Interview die Transfers des 1. FC Kaiserslautern kritisiert. Köllner ereiferte er sich über die Planinsolvenz des FCK: "Ich habe immer gelernt: Wenn man kein Geld hat, kriegt man auch keins", so Köllner in einem Interview mit der Münchener Tageszeitung "TZ". Ärgerlich für die Löwen, weil die Lauterer in der Lage waren, Köllners Wunschspieler Tim Rieder zu verpflichten.

Die Reaktion von Boris Notzon bei seinem Studiobesuch bei SWR Sport: "Gut jetzt gerade bei 1860 München, die haben ja auch ihre eigene Historie, wenn man da mal die letzten drei Jahre zurückguckt. Ich glaube, dass auch dort Dinge vielleicht passiert sind, wo wir uns als FCK nicht zu geäußert haben". Das Insolvenzverfahren des FCK ist für Notzon kein "Prozess von ein paar Monaten, sondern das ist über viele Jahre gewachsen, und es war der einzige Ausweg für alle handelnden Personen, die entscheiden mussten, dass der FCK überlebt". Die aktuelle FCK-Transferpolitik umschreibt Boris Notzon kurz mit einigen Zahlen:" Wir haben stand jetzt 13 Spieler nicht mehr im Kader, die am 30.Juni entweder den Vertrag auslaufen hatten oder gewechselt sind. Wir haben sechs Neuzugänge und haben einen Rückkehrer mit Elias Huth. Wir haben knapp 100.000 Euro ausgegeben für die Neuzugänge".

Saisonziel: Oben mitspielen

Angesprochen auf die Ziele des 1.FC Kaiserslautern ist Boris Notzon durchaus selbstbewusst: "Ich glaube schon, dass es auch der Anspruch ist, wenn wir sagen, wir wollen oben spielen. Das wir auch aufsteigen wollen. Ein Vorteil der Mannschaft ist die Erfahrung. Dann sagen wir einfach wir wollen eine der Spitzenmannschaft sein, und da arbeiten wir dran", so Notzon.

Bleibt am Ende noch die Frage, ob zum Spiel am kommenden Wochenende in der dritten Liga gegen Dynamo Dresden bereits wieder Zuschauer ins Fritz Walter Stadion dürfen. Die kommende Coronaverordnung des Landes Rheinland-Pfalz lässt zwar darauf hoffen, festlegen möchte sich der FCK Sportdirektor aber noch nicht: "Der aktuelle Stand war erst einmal der, dass wir von unserem lokalen Gesundheitsamt für das DFB-Pokalspiel keine Zuschauer zugelassen bekommen haben. Wir sind natürlich über unsere Abteilung in ständigem Austausch mit unserem Gesundheitsamt. Wir haben große Hoffnung, dass wir zum Spiel gegen Dresden eine kleine Anzahl von Zuschauern, dann auch wieder ins Stadion rein lassen dürfen". Nach Informationen des SWR könnten laut der kommenden Landesverordnung ab dem 16.September wieder 10% der Stadionkapazität zugelassen werden. Dies würde bedeuten, dass der FCK gegen Dresden vor knapp 4500 Zuschauern spielen könnte.