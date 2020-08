Tim Rieder war auch von Zweitligisten umworben, entschied sich aber für Drittligist 1.FC Kaiserslautern. Einer der Gründe: Beim FCK soll er Verantwortung übernehmen. Und darauf hat der Neue richtig Bock.

"Ich bin hier gewollt und bin jemand, der Verantwortung übernimmt." Tim Rieder ist ein selbstbewusster Fußballprofi. Er soll und wird die zentrale Position im FCK-Mittelfeld ausfüllen. Seine Aufgabe: Rieder soll für effektives Umschalten im Spiel sorgen. Sein Trainer Boris Schommers ist glücklich, dass Rieder sich für den FCK entschieden hat. "Er war sehr umworben. Ich freue mich sehr ihn hier zu haben", sagt der Coach im Trainingslager im pfälzischen Herxheim im SWR-Interview.

Von 1860 München auf den Betzenberg

Der 1. FC Kaiserslautern hat Tim Rieder vom Bundesligisten FC Augsburg verpflichtet. In der vergangenen Saison hatte der 26-Jährige auf Leihbasis für den TSV 1860 München gespielt. In Kaiserslautern erhält er einen Dreijahresvertrag. Rieder wechselte als 16-Jähriger von der Jugendabteilung des FC Bayern München zum FC Augsburg. Später gehörte er zum Stammpersonal der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern und war auch Teil des Kaders der Erstliga-Mannschaft. Er kam aber nicht über fünf Spiele in der Bundesliga hinaus.

Im Januar 2018 ließ er sich deswegen für ein halbes Jahr an den polnischen Klub Slask Wroclaw ausleihen, um Spielpraxis zu sammeln. Nach einem weiteren Jahr bei 1860 München, ist er nun also in Kaiserslautern gelandet. "Nach einigen Leihen in den vergangenen Jahren ist Tim mit einem festen Wechselwunsch auf uns zugekommen", wird Stefan Reuter, Geschäftsführer des FC Augsburg, in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Fakt ist aber auch, dass Rieder aufgrund der großen Konkurrenz beim FCA wohl nicht auf regelmäßigen Einsätze gekommen wäre. So ist der Wechsel nach Kaiserslautern der richtige, nächste Schritt in der Karriere des Tim Rieder.

TV-Tipp SWR Sport in Rheinland-Pfalz Alles zum Trainingslager des 1 FC Kaiserslautern und zum Stand der Vorbereitung sehen Sie am Sonntag in der TV-Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Dazu gibt es Reaktionen und Interviews.

Eingewöhnung in der Pfalz

Zeit, sich in Kaiserslautern einzugewöhnen, hatte der gläubige Katholik noch nicht. Die Wohnungssuche steht noch hinten an, Rieders Freundin lebt auch noch in München. Neben der Tatsache, das Rieder als Führungsspieler und der damit verbundenen sportlichen Perspektive sich für den 1.FC Kaiserslautern entschieden hat, könnte auch sein Berater eine wichtige Rolle gespielt haben. Mathias Abel, gebürtiger Lauterer, mit reichlich FCK-Vergangenheit, hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen. Aktuell ist Rieder mit dem FCK-Team in Trainingslager in Herxheim. Die Zeit dort will er nutzen, die Mannschaft kennenzulernen.