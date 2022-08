Klement und Bormuth - die Neuen beim FCK

Gleich zwei Mal hat der 1. FC Kaiserslautern in dieser Woche auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Robin Bormuth wird ausgeliehen und Philipp Klement kehrt an den Betzenberg zurück. SWR Sport hat exklusiv mit beiden gesprochen.

Philipp Klement kennt den FCK bestens. "Es ist für mich mein Heimatverein", sagt er. Klement hat alle Jugendmannschaften der Roten Teufel durchlaufen und wurde mit der U19 im Jahr 2011 deutscher Vizemeister - unter anderem gemeinsam mit Jean Zimmer. Dann ging es für ihn erst nach Nürnberg, bevor er in Rostock, Mainz und Paderborn spielte. Zuletzt lief Klement für den VfB Stuttgart auf. Jetzt kehrt der gebürtige Ludwigshafener zurück in die Pfalz - der Kreis schließt sich.

Vom Balljungen als Kind zum Profi in der 2. Liga. "Das klingt recht romantisch und ist ja auch irgendwo so. Ich habe hier lange gespielt, aber eben nur in der Jugend und nie für die Profimannschaft. Das ist jetzt schon auch was Schönes." Über ein mögliches Karriereende bei seinem Jugendverein will Klement aber noch nicht nachdenken, erstmal soll es überhaupt richtig für ihn losgehen in Kaiserslautern.

"Ich will eine wichtige Rolle einnehmen"

Klement hat viel trainiert in den letzten Wochen, es war ihm wichtig sofort einsatzbereit zu sein. Deswegen hat er Gas gegeben, als sich der Wechsel angedeutet hat und beispielsweise auch Spielpraxis in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart gesammelt. Trainer Dirk Schuster kann also sofort auf ihn zählen. Die ersten Gespräche mit dem neuen Coach waren gut: "Ich hab auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass er mich gut kennt und dass er mich auch wirklich haben will", so Klement.

Schuster hat sich ins Zeug gelegt, um den 29-Jährigen nach Kaiserslautern zu holen. Und der will endlich wieder spielen: "Es ist ja dann doch irgendwie wichtiger auf dem Feld zu stehen und den Wettkampf zu haben." Da spielt auch das möglicherweise niedrigere Gehalt keine Rolle für Klement. Spaß an der Aufgabe sei wichtig und besser, als unglücklich zu sein. "Jeden Fußballer sollte der Fußball glücklich machen und nicht das Geld", so Klement.

Die Underdog-Rolle annehmen und nicht vergessen, wo man herkommt

Klement will trotz des guten FCK-Saisonstarts noch nicht zu viel erwarten. Die Mannschaft sei gerade erst aufgestiegen, die Fans seien leidgeprüft in den letzten Jahren, deswegen findet er es wichtig, nicht gleich zu euphorisch zu werden. "Erstmal weiter die Underdog-Rolle annehmen, die den FCK auch früher so stark gemacht hat", das ist der Plan des Offensivspielers, der flexibel im Mittelfeld einsetzbar ist und das Offensivspiel des FCK ankurbeln soll.

Robin Bormuth: "Es macht Spaß"

Der zweite Neuzugang dieser Woche ist vom Ligakonkurrenten SC Paderborn ausgeliehen. Robin Bormuth - einer für die Defensive. Die vorherigen Stationen des großgewachsenen Innenverteidigers waren unter anderem beim Karlsruher SC, Fortuna Düsseldorf und Darmstadt 98. Jetzt ist er bestens in Kaiserslautern angekommen: "Ich bin super empfangen worden hier. Es war schön direkt bei der zweiten Trainingseinheit waren 250 Leuten da, da wurde ich rundum wohlwollend aufgenommen."

Gerade erst aus Karlsruhe nach Paderborn gewechselt, gab es bei Bormuth wieder den Wunsch nach einer Veränderung. In den ersten fünf Spielen hatte er keine Minute auf dem Platz gestanden. Nach dem Erstkontakt mit dem FCK ging alles ganz schnell. Innerhalb einer Woche war der Vertrag für die Leihe unterschrieben. "Habe ich selten erlebt, dass das alles so unkompliziert und schnell ging", so Bormuth, der froh ist, jetzt in Kaiserslautern zu sein.

#bormuthstattboeing

Nachdem Dirk Schuster auf einer Pressekonferenz angekündigt hatte, dass es sich bei den potentiellen Neuzugängen des FCK nicht nur um einen Intercity, sondern um eine Boeing 747 handle, postete Bormuth auf Instagram den Hashtag #bormuthstattboeing. Humor scheint er also zu haben. FCK-Kapitän Jean Zimmer, den Bormuth aus Düsseldorfer Zeiten kennt, konterte direkt: "Für den Hashtag zahlst du deinen ersten Beitrag in die Mannschaftskasse." Neben Sticheleien gab es aber auch nette Worte. Denn für Zimmer passt Bormuth mit seiner Spielweise zum FCK. "Wenn Jean Zimmer das über mich sagt, dann ist es das größte Lob, was es geben kann", so Bormuth. Er freut sich auf die Spielweise, die gut zu ihm passt, so der Neuzugang. Und auch auf die Atmosphäre im Fritz-Walter-Stadion.

Vielleicht können Robin Bormuth und Philipp Klement die am Sonntag schon erleben. "Sie sehen ja selbst, dass ich ein leichtes Grinsen im Gesicht habe", so FCK-Trainer Dirk Schuster, als er von den Neuzugängen spricht. "Klar, wenn man sie geholt hat in der Woche, dann macht man sich natürlich auch Gedanken, ob sie eine Rolle spielen für den Sonntag. Ich denke, ich kann diese Frage mit 'Ja'beantworten", erklärt der FCK-Trainer.