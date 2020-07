Ein Deutscher, der im Ausland lebt, will angeblich als Großinvestor beim 1. FC Kaiserslautern einsteigen. Jetzt sind neue Informationen über die vorgelegten Vertragsinhalte über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit gelangt.

Der potenzielle Investor selbst äußert sich in diesem Statement über einen Anwalt, bleibt also weiter anonym. Es handelt sich aber um den Investor, von dem der Vorsitzende des Aufsichtsrates der 1. FC Kaiserslautern KGaA, Jörg E. Wilhem, bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz gesprochen hat. Wilhelm war es auch, der dieses Statement in Umlauf gebracht hat.

Fristverlängerung bis zum 31. Juli?

Darin steht: Der Großinvestor habe den Bitten der FCK-Gremien entsprochen und sei diesen entgegen gekommen. Er habe einer Fristverlängerung der Vertragsannahme auf den 31. Juli zugestimmt, er ermögliche den Erwerb von Aktien für andere Investoren sowie der Fans, und er räume dem FCK ein Vorkaufsrecht ein, falls er einen Aktienverkauf beabsichtigen sollte. Zwingende Voraussetzung für sein Engagement bleibe allerdings der Schuldenverzicht bei den Großgläubigern auf mindestens 90 Prozent der Verbindlichkeiten plus Zinsen.

Offensichtlich will der Großinvestor mit der Veröffentlichung dieses Statements Druck aufbauen, um eine Vertragsunterschrift zu beschleunigen. Nur so ist zu erklären, dass in diesem Schreiben dem vom Gericht bestellten Sachwalter Andreas Kleinschmidt Verzögerung des Entscheidungsprozesses vorgeworfen wird. Kleinschmidt sei "getrieben von den Großgläubigern".