Der 1. FC Kaiserslautern tritt im Abstiegskampf der 3. Liga auf der Stelle und wartet nach dem 0:0 gegen Türkgücü München weiter auf seinen ersten Sieg im Jahr 2021. Angesichts des nächsten Remis werden unangenehme Erinnerungen an das Bundesliga-Abstiegsjahr 1996 wach.

Wieder nicht gewonnen: Die Nullnummer des 1. FC Kaiserslautern gegen Türkgücü München war bereits das zwölfte Unentschieden im 21. Saisonspiel für den 1. FC Kaiserslautern. Deutlich zu wenig für die Roten Teufel, denn sie liegen aktuell auf dem ersten Abstiegsrang 17. Und mit Magdeburg und Lübeck haben zwei Konkurrenten, die noch hinter den Pfälzern platziert sind, weniger Spiele ausgetragen.

Horror-Zahlen verdeutlichen die sportliche Misere

Wie brisant die Lage ist, verdeutlichen auch andere Zahlen: Drei Siege gab es in dieser Saison erst für den FCK - der Negativwert der 3. Liga. 20 Tore sind ebenfalls abstiegsreif - es sind die drittwenigsten der gesamten Klasse. Horror-Zahlen, die die sportlicher Misere veranschaulichen.

Immer wieder die Chancenauswertung

Trainer Jeff Saibene haderte nach dem abermaligen Remis wieder einmal mit der Chancenauswertung. "Wenn man zwei, drei klare Torchancen hat, wie wir in der ersten Halbzeit, dann sollte man so ein Spiel entscheiden", monierte der Luxemburger bei "Magenta Sport". Und er hat recht. Seiner Mannschaft fehlt der Killerinstinkt - das zieht sich wie ein Roter Faden durch die gesamte Saison.

Auch im neuen Jahr wurde nichts besser - im Gegenteil. Gegen Viktoria Köln (0:0) wurden gute Chancen liegengelassen. Beim SC Verl (1:1) vergab Angreifer Marvin Pourié beim Stand von 1:0 für den FCK einen Elfmeter und damit die Vorentscheidung. Bei Dynamo Dresden (3:4) war es abermals Pourié, der beim Stand von 3:2 für Lautern alleine aufs gegnerische Tor zulief, den Treffer aber nicht machte. Und gegen Türkgücü ließen Kenny-Prince Redondo und Jean Zimmer in der ersten Hälfte Hochkaräter aus.

Nur mit Unentschieden wird der mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartete FCK das Minimalziel Klassenerhalt nicht schaffen, auch wenn Coach Saibene nach dem München-Spiel sagte: "Wir müssen jeden Punkt mitnehmen, denn am Ende zählt jeder Punkt."

"Es geht nur über Kampf, Einsatz und Willen."

Das Spiel gegen den Aufsteiger aus München war ein Kampfspiel gegen einen tiefstehenden Gegner, der auf Fehler wartete, um dann umschalten und kontern zu können. Eine Blaupause für das, was den Roten Teufeln in den nächsten Wochen und Monaten bevorstehen könnte. "Es wird viele solcher Spiele geben", sagte auch Saibene: "Wir müssen in jedem Spiel den Kampf annehmen, vor allem in dieser Jahreszeit mit den Platzverhältnissen. Da geht es nur über Kampf, Einsatz und Willen."

Diese Tugenden waren beim FCK zwar gegen Türkgücü vorhanden, spielerisch war die Leistung indes doch limitiert. "Das war gefühlt das 1000. Unentschieden", haderte auch Abwehrspieler Alexander Winkler bei "Magenta Sport".

Unschöne Erinnerungen werden wach

Die Vielzahl an Remis lässt bei den Roten Teufeln ungute Erinnerungen wach werden - und zwar an die Bundesliga-Saison 1995/1996. Auch damals war Kaiserslautern ambitioniert in die Spielzeit gestartet. Auch damals kamen die Pfälzer in eine Negativspirale und spielten fast Woche für Woche Unentschieden. Am Ende standen mit 18 Remis - die nächste Parallele zu heute - die mit Abstand meisten der Liga. Und auch damals nahmen sich die Spieler Woche für Woche vor, es in der nächsten Partie besser zu machen und den Bock umzustoßen. Das klappte allerdings nicht - nach der Saison gab es den erstmaligen Bundesliga-Abstieg. Sollte der FCK in dieser Saison auch runter müssen, könnte das den Todesstoß für den Klub bedeuten.