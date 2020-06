Der 1. FC Kaiserslautern hat am Mittwochabend mit 1:3 (1:2) gegen Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg verloren. Vor allem die Standards verteidigte der FCK schlecht. Damit ist der Traum vom Aufstieg wohl endgültig vorbei.

Der MSV Duisburg war für den FCK schon im Hinspiel kein angenehmer: Auswärts gab es für die Roten Teufel im Oktober eine 1:3-Niederlage beim derzeitigen Tabellenführer der 3. Liga.

Und auch im Mittwochabend-Geisterspiel im leeren Fritz-Walter-Stadion begann der Abend wenig verheißungsvoll: In der 9. Minute spielte Abwehrmann André Hainault einen haarsträubenden Fehlpass, Vincent Vermeij schickte gedankenschnell Leroy-Jacques Mickels in die Tiefe und der drosch den Ball unhaltbar ins Netz. Allerdings fraglich das Verhalten von FCK-Torwart Lennart Grill, der dem scharfen Pass nicht entgegen ging, sondern auf der Linie stehen blieb.

Dauer 5:31 min Der FCK verliert 1:3 gegen effektive Duisburger Der 1. FC Kaiserslautern hat am Mittwochabend mit 1:3 (1:2) gegen Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg verloren. Vor allem die Standards verteidigte der FCK schlecht. Damit ist der Traum vom Aufstieg wohl endgültig vorbei.

Auswärtsknipser Thiele trifft endlich auch zuhause

In der Folge kam Kaiserslautern besser ins Spiel – und nach einer halben Stunde einen Elfmeter zugesprochen: Gembalies brachte Florian Pick im MSV-Strafraum zu Fall, Timmy Thiele verwandelte den Elfmeter sicher. Es war der 9. Saisontreffer des Stürmers, allerdings der erste zuhause.

Vincent Vermeij: erst Vorbereiter, dann Vollstrecker

Doch die Freude der Lauterer hielt nicht lange, denn der Spitzenreiter aus Duisburg schlug in der 38. Minute erneut zu: Eine Ecke von Moritz Stoppelkamp von rechts landete im Zentrum genau auf dem Kopf von Vincent-Vermeij, der den Ball unbedrängt ins linke Toreck köpfte. Nach seinem Assist auch noch ein Tor für den Niederländer. Es blieb auch zur Pause beim 2:1 für die vom gebürtigen Pfälzer Torsten Lieberknecht trainierten Duisburger.

Dauer 3:27 min FCK-Trainer Boris Schommers im exklusiven Interview mit SWR Sport FCK-Trainer Boris Schommers im exklusiven Interview mit SWR Sport

Den zweiten Durchgang begann Kaiserslautern schwungvoller: Youngster Anas Bakhat zog aus rund 20 Metern ab, zuvor hatte sich Thiele dem Tor angenähert.

Kurz nach der Pause schläft der FCK erneut nach einer Ecke

Doch dann der Nackenschlag: Nach 49 Minuten brachte erneut Stoppelkamp eine Ecke von der rechten Seite ins Zentrum und erneut herrschte bei den Lautern-Verteidigern Kollektivschlaf: Max Jansen köpfte aus etwa sieben Metern zentral ein.

1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg 1:3 (1:2) Kaiserslautern: Grill - Hainault, Bachmann (76. Starke), Sickinger - Hercher, Ciftci, Bakhat (70 Bergmann), Nandzik - Pick (76. Zuck) - Thiele, Röser (59. Kühlwetter). Trainer: Schommers Duisburg: Weinkauf - Budimbu, Boeder, Gembalies, Schmeling (87. Scepanik) - Albutat (79. Krempicki), Ben Balla - Stoppelkamp (87. Daschner), Jansen, Leroy-Jacques Mickels (62. Karweina) - Vermeij (79. Rahn). - Trainer: Lieberknecht Schiedsrichter: Nicolas Winter (Freckenfeld) Tore: 0:1 Leroy-Jacques Mickels (9.), 1:1 Thiele (31., Foulelfmeter), 1:2 Vermeij (39.), 1:3 Jansen (50.) Zuschauer: keine

Kaiserslautern macht die dicken Dinger nicht

Die Lauterer, die aufpassen müssen, in der Tabelle nicht wieder Richtung Abstiegsplätze zu rutschen, hatten aber noch Chancen auf das ein- oder andere Tor: Nach einer Röser-Vorlage scheiterte erst Thiele an einem geblockten MSV-Bein, dann der eingewechselte Christian Kühlwetter nach einer Thiele Flanke an Duisburgs Schlussmann Leo Weinkauf (62.). Auch die Einwechslungen von Lautern Coach Boris Schommers (Bergmann, Zuck und Starke für Bakhat, Pick und Bachmann) brachten nicht mehr viel. So blieb es, wie im Hinspiel, bei einem 1:3 (1:2) aus Lauterer Sicht.

Damit riss die Kaiserslauterer Serie von sieben Heimspielen ohne Niederlage. Nach dem 1:3 gegen Tabellenführer MSV Duisburg ist der Traum vom Aufstieg für den FCK damit wohl endgültig vorbei. Am Samstag (14 Uhr) kann Kaiserslautern gegen den Chemnitzer FC wieder punkten.