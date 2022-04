Kaiserslautern gegen Duisburg: Ein historisches Duell

Am Samstag kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem MSV Duisburg. Eine Begegnung, die es in der Vergangenheit oft in sich hatte.

Wenn der 1. FC Kaiserslautern am kommenden Samstag (14:00, live im SWR Fernsehen und im Stream) den MSV Duisburg auf dem Betzenberg empfängt, trifft der Tabellenzweite auf den 15. der 3. Liga. Die Fans im Fritz-Walter-Stadion erwartet dabei ein historisches Duell: Beide Vereine sind Gründungsmitglieder der 1963 eingeführten Bundesliga. Das erste Duell, am 14. Dezember 1963, endete 1:1. Damals hieß die Begegnung noch 1. FC Kaiserslautern gegen Meidericher SV.

Nachbarschaftsduelle mit dem MSV

In der Tabelle der Bundesliga waren die Vereine, die geografisch gut 300 Kilometer trennen, in den 1970er-Jahren oft Nachbarn. Die Saison 1970/71 beendeten beide Mannschaften fast punktgleich - mit dem besseren Ende für die Zebras aus Duisburg, die Rang sieben belegten. Der FCK wurde Achter. Auch in den beiden Spielzeiten 1972/1973 und 1974/1975 beendeten beide Vereine die Saison als Nachbarn in der Abschlusstabelle. Der FCK lag jeweils knapp vorn. 1973 (FCK 9. / MSV 10.) und 1975 (FCK 13. / MSV 14.). Nur einmal spielten die Clubs dabei unentschieden, torlos. Torreich und spektakulär ging es 1973 zu, als der FCK in Duisburg nach 4:1-Führung am Ende 4:3 gewann.

Positive Bilanz auf 3. Liga übertragen

Insgesamt 75 Mal begegneten sich die Traditionsclubs in den drei höchsten deutschen Spielklassen. Heiße Duelle, mit dem statistisch besseren Ende für die Roten Teufel. 31 Mal ging der FCK als Gewinner vom Platz, 22 Mal triumphierte der Gegner aus Duisburg. 22 Mal fanden die Spiele keinen Sieger. Dem gegenüber stehen 126 zu 103 Tore für die Mannschaft aus der Pfalz. Nur in der 3. Liga hat der FCK bisher noch nicht gegen Duisburg gewonnen. Diese Negativserie sollten die Lauterer am Samstag stoppen, damit das Team von Trainer Marco Antwerpen einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg gehen kann.

Bilder der besten Duelle