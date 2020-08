per Mail teilen

Der FCK hat das Halbfinale im Südwestpokal gegen den SV Morlautern mit 2:1 gewonnen. Damit spielen die Lauterer am Finaltag der Amateure gegen den SV Alemannia Waldalgesheim um den Verbandspokal.

Auch wenn das Spiel bis zum Ende offen war: Der 1. FC Kaiserslautern ist seiner Favoritenrolle im Halbfinale gegen den Stadtrivalen SV Morlautern gerecht geworden und feiert einen 2:1-Sieg. Dabei konnten die Underdogs aus Morlautern nach 14 Minuten sogar in Führung gehen. Florian Bicking traf zum 0:1. Nur vier Minuten später gelang den Lauterern aber schon der Ausgleich: Christian Kühlwetter wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Der Unparteiische entschied sofort auf Elfmeter. Den verwandelte Lukas Röser zum 1:1. Noch vor der Halbzeitpause drehten die Roten Teufel dann die Partie und Kevin Kraus köpfte nach Freistoß von Florian Pick zum 2:1-Siegtreffer (41.)

"Wir waren an der Senstation dran"

Die Gäste aus Morlautern kämpften bis zum Schluss, konnten die knappe Niederlage aber nicht mehr abwenden. Dennoch ist Morlauterns Trainer stolz auf seine Mannschaft: "Wir haben über 90 Minuten einer Profi-Mannschaft Paroli geboten", sagte Daniel Graf nach der Partie.

Sein Gegenüber Boris Schommers hatte ein schweres Spiel zu der Phase der Vorbereitung erwartet, bemängelte aber trotzdem die nicht genutzten Möglichkeiten: "Wir haben unsere Chancen in der ersten Hälfte liegen lassen, wir müssen viel früher Tore machen. Dann läuft so ein Spiel ruhiger und so ist es halt bis zum Schluss offen."

Gereicht hat es trotzdem. Mit dem Sieg steht der FCK im Finale des Südwestpokals und kämpft kommenden Samstag gegen den SV Alemannia Waldalgesheim um den Verbandspokal.