1. FC Kaiserslautern mit viel Unterstützung nach Wiesbaden

Am 35. Spieltag der 3. Liga ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast bei Wehen Wiesbaden. Auf ihre Fans können sich die Pfälzer dabei verlassen.

"Fünf- bis Sechstausend". So ganz genau weiß man beim FCK gar nicht, wie viele Anhänger den Verein zum Auswärtsspiel nach Wiesbaden begleiten und wo sie überall noch Tickets bekommen haben. Klar ist, dass die Fans der Roten Teufel für pfälzische Heimspielatmosphäre in der hessischen Hauptstadt sorgen wollen. Trainer Marco Antwerpen schwärmt von der Unterstützung: "Wir wollen was zurückgeben, wollen dann wieder alle mit drei Punkten auf die Heimfahrt schicken und das ist unser Ziel - und das werden wir dann auch schaffen."

Der Coach der Pfälzer hat allen Grund optimistisch zu sein. Die Roten Teufel haben den Aufstieg weiter in der eigenen Hand und fahren mit dem Rückenwind aus dem gewonnen Derby gegen Saarbrücken nach Wiesbaden. Trotz einer Halbzeit in Unterzahl setzte sich der FCK mit 3:1 vor ausverkauftem Betzenberg durch. Sicher dabei auch ein Faktor: Die erfahrenen Spieler, die inzwischen im Kader der Pfälzer sind. Mit beispielsweise Mike Wunderlich, Terrence Boyd oder Hendrick Zuck steht viel Erfahrung auf dem Platz. "Vielleicht hast du diese Drucksituationen schon erlebt und lernst damit umzugehen und gibst den Spielern neben dir auch einfach ein gutes Gefühl", so Antwerpen. Auch im Spiel gegen Saarbrücken hätten diese Spieler ihre Erfahrung auf dem Platz gelassen und schon die ganze Zeit mit Leistung überzeugt. Sie sind für den Trainer also sicher auch ein Faktor gegen Wiesbaden.

Schon am Samstag könnte der Relegationsplatz für den 1. FC Kaiserslautern gesichert sein. Mit einem eigenen Sieg wäre der erste Schritt getan, wenn dann Osnabrück samstags nicht gewinnt, ist dem FCK Platz drei nicht mehr zu nehmen. Das schien vor dem Spiel für den FCK aber ebenso wenig ein Thema zu sein, wie die Konstellation mit dem bisher hartnäckigsten Konkurrenten aus Braunschweig. Die Eintracht hätte an diesem Spieltag ihr Duell mit Türkgücü München gehabt, das ja aufgrund des Rückszugs der Münchener nicht stattfindet. Also kann der FCK seinen Vorsprung vorerst ausbauen. Für den Trainer irrelevant: "Diese Situation spielt schon die ganze Zeit für uns gar keine Rolle. Wir nehmen die Konstellationen an, wie sie sind. Wenn wir den zweiten Tabellenplatz halten wollen, müssen wir unsere Spiele gewinnen. Das werden wir weiterhin versuchen."

Kevin Kraus für zwei Spiele gesperrt

Gegen Wiesbaden und auch im nächsten Heimspiel gegen Dortmund muss der FCK dabei allerdings auf Abwehrspieler Kevin Kraus verzichte. Er wurde nach seinem Platzverweis im Derby gegen Saarbrücken für zwei Spiele gesperrt. Wer Kraus in Wiesbaden ersetzt, ließ Antwerpen noch offen. "Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Felix Götze, Julian Niehues oder Maximilian Hippe können diese Position spielen. Wir könnten aber auch auf eine Viererkette umstellen", erklärte der 50-Jährige.