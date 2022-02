Endlich dürfen die FCK-Fans ihre Mannschaft wieder standesgemäß empfangen, anfeuern und bestenfalls nach Schlusspfiff auch abfeiern: Gegen den SC Verl sind bis zu 20.000 Fans im Fritz-Walter-Stadion zugelassen.

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt im Jahr 2022 auch nach dem Südwestderby in Mannheim ungeschlagen. Das ist ein Fakt, der den FCK-Fans ein breites Grinsen ins Gesicht treibt. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen konnte mit dem 0:0 am vergangenen Sonntag beim SV Waldhof Mannheim gut leben. In der Tabelle wahrt der FCK nach 27 Spieltagen seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Mannheimer, bleibt weiter Zweiter und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Gegen Verl soll jetzt das sowieso schon recht große Selbstbewusstsein mit einem Erfolg weiter ausgebaut werden. "Wir hatten eine kurze Trainingswoche mit drei Einheiten. Wir gehen nicht davon aus, dass Verl eher defensiv hier auftritt", so der FCK-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Fans ja, aber es gilt 2G+ und Maskenpflicht

Die sinkenden Coronazahlen und die aktuelle rheinland-pfälzische Landesverordnung erlauben dem FCK, wieder bis zu 20.000 Fans im Fritz-Walter-Stadion zuzulassen. 16.800 Tickets sind nach FCK-Angaben bisher verkauft worden (Stand Freitag, 25.2.22, 13:00 Uhr). Die Partie wird weiterhin unter Einhaltung besonderer Maßnahmen und Vorschriften durchgeführt. Unter anderem gilt für den Besuch im gesamten Stadionbereich die 2G+-Regelung. Am Einlass sowie bei der vorgelagerten Kontrolle und auch im Stadionbereich muss durchgehend eine Maske getragen werden. Eine Regel, an die sich die Fans am vergangenen Sonntag beim Spiel in Mannheim nicht wirklich gehalten hatten, auch nicht die beiden Spieler Jean Zimmer und René Klingenburg, die das Spiel beim Waldhof im Fanblock verfolgten.

Fans wichtig für den Erfolg

Allein die Tatsache, dass wieder so viele Fans das Team unterstützen werden, freut Marco Antwerpen immens: "Wir haben immer gesagt, wie wichtig die Fans für uns sind. Wir haben immer gesagt, wir wollen den Betze so voll wie möglich bekommen und dazu gehört jetzt auch wieder das Spiel gegen Verl und dann natürlich das Erfolgserlebnis, das wir uns erarbeiten wollen."

Felix Götze ist fit, Tomiak fehlt gelb-gesperrt

Im Spiel gegen Mannheim musste Felix Götze verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die zuerst befürchtet schwerere Verletzung hat sich zum Glück für den Spieler nicht bestätigt. Ob er gegen Verl zur Startelf gehören wird, lässt Marco Antwerpen noch offen. Genauso wie die Antwort auf die Frage, wer den gelb-gesperrten Boris Tomiak ersetzen wird. "Wir haben das immer im Kollektiv gut hinbekommen, wenn einer fehlt", so Antwerpen vielsagend vor dem Spiel. Die Tatsache, dass Tomiak mit seiner zehnten gelben Karte bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit mit einer Sperre ausfällt, stört den Coach wenig: "Das gehört im Fußball dazu."

Gegner Verl kommt mit neuem Trainer

Der SC Verl steht aktuell auf einem Abstiegsplatz. Und da das letzte Spiel des SCV gegen Zwickau abgesagt wurde, feiert der neue Coach des SC Verl, Michael Kniat, sein Debüt auf der Verler Trainerbank im Fritz-Walter-Stadion. Kniat ist voller Vorfreude: "Vor 20.000 Zuschauern zu spielen, ist doch für alle eine feine Sache. Das macht diesen tollen Sport doch aus. Emotionen auf den Rängen gehören definitiv zum Spiel. Und vor allem wollen wir nicht einfach nur dabei sein, sondern auch mitmischen und auf dem Betzenberg nicht nur die tolle Aussicht genießen", sagt der 36-Jährige vor dem Spiel. Michael Kniat kommt von der zweiten Mannschaft des SC Paderborn und war nach der Entlassung von Guerino Capretti Mitte Februar der Wunschtrainer des SC-Vorstands.

Antwerpen erwartet keine Überraschung von Verl

Der SC Verl hat in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte geholt. Die Favoritenrolle ist also klar. Aber FCK-Coach Marco Antwerpen warnt, ganz typisch, dennoch: "Zum dritten Mal kommt ein Gegner mit neuem Trainer. Wir haben viele Informationen gesammelt, Frank Döpper (Co-Trainer des FCK, Anm. d. Red.) hat die A-Lizenz mit ihm gemacht und weiß, wie er spielen lassen will. Wir können die Mannschaft einschätzen und glauben nicht, dass Verl groß anders spielt als vorher."