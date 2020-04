Vor genau 20 Jahren feierte Miroslav Klose sein Profi-Debüt für den 1. FC Kaiserslautern. Der Startpunkt für eine Weltkarriere, die im WM-Titel 2014 ihren Höhepunkt fand. Heute ist der mittlerweile 41-Jährige als Trainer ein gefragter Mann.

Es war der 15. April 2000, 30. Spieltag der Bundesliga-Saison 1999/2000. Der 1. FC Kaiserslautern lag an siebter Stelle und befand sich im aussichtsreichen Rennen um die Qualifikation für den UEFA Cup. Die Roten Teufel empfingen damals mit dem Drittletzten Eintracht Frankfurt einen Abstiegskandidaten, gegen den die drei Punkte unbedingt auf dem Betzenberg behalten werden sollten. Die Partie verlief zäh und war nichts für Fußball-Feinschmecker. Der von Otto Rehhagel trainierte FCK setzte sich schließlich durch ein Tor von Marco Reich in der 57. Minute mit 1:0 durch, die Vorlage lieferte Mario Basler. Ein Spiel, das bei den allermeisten Beobachtern keinen allzu nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben dürfte.

Rehhagel setzt Klose am Anfang sehr dosiert ein

Denkwürdig war das Match allerdings aus einem anderen Grund: In der 76. Minute feierte ein gewisser Miroslav Klose, damals 21 Jahre alt, sein Bundesliga-Debüt. Der Angreifer, der bis dahin für die FCK-Amateure stürmte, wurde für Jörgen Petterson eingewechselt. Die ersten Schritte für Klose im Profifußball. Einen Spieltag später kam der Stürmer im Auswärtsspiel der Pfälzer beim VfL Wolfsburg (2:3) noch zu einem Zwei-Minuten-Einsatz - und das war es schon in der Saison 1999/2000. Weitere Spielminuten gewährte FCK-Coach Rehhagel dem jungen Talent in dieser Spielzeit nicht mehr.

Klose dürfte diese dosierte Heranführung an den Profifußball damals nicht weiter gestört haben. Mit dem Auflaufen für den 1. FC Kaiserslautern war für ihn doch ein absoluter Wunschtraum in Erfüllung gegangen.

Aufgewachsen in der Pfalz

Der Youngster galt ohnehin als Spätstarter - was auch seiner Biographie geschuldet war. 1985 kamen die Kloses aus Polen nach Deutschland, der kleine Miro war damals sieben Jahre alt. In der Nähe von Kusel in der Westpfalz fand die Aussiedlerfamilie eine neue Heimat. Realschule, Zimmermannslehre, daneben Fußball bei der SG Blaubach-Diedelkopf - die ersten Jahre nach dem Sprung aus dem Jugendfußball verliefen bei Miroslav ähnlich wie bei anderen Teenagern.

Spätstarter Klose

Erst 1998, Klose war 20 Jahre alt, folgte der Wechsel zum FC Homburg ins benachbarte Saarland. Dort pendelte der Stürmer zwischen der Regional- und Verbandsligamannschaft und fiel dabei den Scouts des 1. FC Kaiserslautern auf. Der FCK holte Klose, der in keiner einzigen DFB-Jugendnationalmannschaft zum Einsatz gekommen war, schließlich auf den Betzenberg. Hier spielte er zunächst in der Amateurmannschaft, bevor dann sein Debüt in der Bundesliga folgte.

Erstes Länderspiel - erstes Tor

Es war der Startpunkt einer Weltkarriere. Bereits in der nächsten Saison etablierte sich Klose bei den Profis, traf in 29 Spielen neun mal und legte drei weitere Treffer auf. Zudem feierte der Stürmer am 24. März 2001 beim 2:1 gegen Albanien sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft - und erzielte auch gleich das erste Tor im DFB-Jersey.

Bis 2004 blieb er dem FCK treu, doch der Stürmer war den Roten Teufeln - bei aller Verbundenheit - schon vorher entwachsen. Über Werder Bremen (2004 - 2007) landete er beim FC Bayern (2007 - 2011), bevor er dann bis zu seinem Karriereende 2016 für Lazio Rom stürmte.

Beeindruckende Zahlen

Seine Bilanz ist herausragend: 137 Länderspiele, 71 Tore. Weltmeister 2014. Alleiniger WM Rekordtorschütze mit 16 Treffern. Zwei deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiege, ein Pokalerfolg in Italien, Bundesligatorschützenkönig 2005/06 mit 25 Treffern.

Rückkehr nach München

Nach seiner aktiven Karriere startete Miroslav Klose dann ein individuelles Ausbildungsprogramm beim DFB, wo er unter anderem auch die notwendigen Lizenzen für seine spätere Tätigkeit als Trainer erwerben konnte. Er arbeitete dann zunächst im Stab der Nationalmannschaft mit.

2018 kehrte er zum FC Bayern zurück, wo er die U17 trainierte. Nun steht der nächste Karrieresprung an: Medienberichten zufolge soll er Assistenztrainer von Chefcoach Hansi Flick werden. Ein großer Vertrauensbeweis in Zeiten der Corona-Krise.

Seine Dienste sind nicht nur in München gefragt. So soll es in der Bundesliga Interessenten an Klose als Trainer geben. Der Weg für die nächste große Laufbahn scheint also geebnet, Und begonnen hat alles am 15. April 2000 in Kaiserslautern. Wer hätte das damals geahnt?