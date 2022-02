FCK-Profi Mike Wunderlich: "Eine solche Kameradschaft habe ich noch nie erlebt"

Für den 1. FC Kaiserslautern läuft es derzeit richtig gut. Seit 13 Spielen sind die Roten Teufel ungeschlagen. Eine Grundlage für den Erfolg ist vor allem die mannschafltiche Geschlossenheit und die Kameradschaft, sagt Routinier Mike Wunderlich bei SWR Sport Rheinland-Pfalz.

Nach den zwei Unentschieden gegen die Topteams aus Magdeburg und Mannheim hat es für den FCK am Wochenende wieder zu drei Punkten gereicht: Gegen den Abstiegskandidaten aus Verl erkämpften sich die Lauterer in einer schwierigen Partie einen 2:1-Erfolg. Mit dem Sieg festigten die Roten Teufel ihren zweiten Tabellenplatz und damit ihre gute Ausgangsposition in Sachen Aufsteig.

Einen großen Anteil dazu trägt Woche für Woche auch Mike Wunderlich bei. Der Routinier spielt seit vergangenen Sommer auf dem Betzenberg und hat seine Rolle im Team gefunden. "Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler", sagt Trainer Marco Antwerpen über den 35-jährigen Offensivmann. "Wenn Mike mal was sagt, dann wird's ungemütlich. Das will keiner. Deshalb reißt sich auch jeder den Arsch auf", verrät Teamkollege René Klingenburg.

Wunderlich- der Mann der klaren Worte

Für seine deutlichen Worte wird Wunderlich im FCK-Umfeld geschätzt. Dazu gehört dann eben auch, dass Wunderlich keinen Hehl daraus macht, was er von seiner Auswechslung in der 80. Minute im Spiel gegen Verl hielt. Sichtlich angesäuert hockte er sich auf die Auswechselbank. Einen Tag später war dieser Ärger aber wieder verflogen. Da freute er sich bei SWR Sport Rheinland-Pfalz über die gute Leistung seines Teams und lobte vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit: "Wir haben eine riesen Kameradschaft, eine geile Truppe und das sieht man auch Woche für Woche auf dem Platz. Ich glaub das ist der Grundstein für unsere aktuelle Situation." So etwas habe der gebürtige Kölner noch nie in seiner Karriere erlebt.

Der Traum vom Aufstieg lebt

Neben seinen klaren Worten ist Wunderlich aber auch für seine Lockerheit bekannt. "Abseits des Platzes kann man eine Menge Spaß mit ihm haben. Er ist da sehr umgänglich, hat einen feinen Humor und ist von daher eine Bereicherung für unsere Kabine", sagt Antwerpen. Ein Mann also, der alles mitbringt, um den FCK mit in 2. Bundesliga zu führen. Davon träumen in Lautern alle. Natürlich auch Mike Wunderlich. Der 35-Jährige warnt aber auch davor, zu euphorisch zu sein: "Es sind nur zwei Punkte vor Platz drei. Wir sind gut damit beraten, einfach unseren Weg weiterzugehen und von Spiel zu Spiel zu schauen". Das steht schon am Dienstag an. Im Nachholspiel bei 1860 München will der FCK nachlegen und "mit einem Sieg einen Vorsprung erarbeiten", so der Plan von Mike Wunderlich.

Wunderlichs Zukunft beim FCK noch offen

Sollte es dann tatsächlich mit dem Aufstieg klappen, geht für den Verein, die Stadt und eine ganze Region ein Traum in Erfüllung. Ob Mike Wunderlich in der 2. Bundesliga dann immer noch mit an Bord ist, steht aktuell allerdings noch nicht fest. Sein Einjahresvertrag läuft im Sommer aus. Zu seiner Zukunft sagt Wunderlich nur so viel. "Ich fühle mich pudelwohl und jetzt sind erstmal elf Spiele noch Zeit und wir haben ein Ziel vor Augen." Das lautet: Aufstieg. Und den setzt auch Wunderlich in den Fokus. "Wichtiger ist, dass wir als Mannschaft Erfolg haben und nicht, was mit Mike Wunderlich im Sommer passiert.“ Wieder einmal klare Worte eines Mannes, der beim 1. FCK Kaiserslautern bekannt dafür ist.