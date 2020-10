Ein "Weiter so" wird es beim 1. FC Kaiserslautern nicht geben. Aufsichtsrat Markus Merk versprach nach der 2:3-Niederlage beim SV Meppen intensive Gespräche mit allen Beteiligten.

"Fritz Walter würde am 31. Oktober 100 Jahre alt und wir stehen auf einem Abstiegsplatz. Das ist grausam", sagte Markus Merk am Sonntagabend in SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Auch einen Tag nach der 2:3-Niederlage seines FCK beim SV Meppen war Merk noch sichtlich wütend und enttäuscht. "Ich hatte den Eindruck, da ist eine Sporttruppe im Trikot des FCK unterwegs auf Kaffeefahrt im Emsland. Es war viel zu wenig", lautete sein vernichtendes Urteil.

"Ohne Leidenschaft wird es keinen Erfolg geben"

Für Merk gibt es nur einen Weg aus dieser Krise: Die Profis müssen ihre Mentalität verändern. "Die Spieler haben Qualität, aber ohne Leidenschaft wird es keinen Erfolg geben", ist sich Merk sicher: "Wir verkörpern andere Werte."

"Leidenschaftlichkeit und Galligkeit müssen her"

Der frühere Schiedsrichter verlangt keine sportliche Perfektion, sondern bedingungslosen Einsatz. Nur so habe man in der 3. Liga eine Chance, oben mitzuspielen. Mittelmaß sei zu wenig für die Roten Teufel. "Aber der Aufstieg ist im Moment kein Thema. Diese Woche ist erst einmal wichtig, die Mentalität der Spieler wieder zu drehen. Leidenschaftlichkeit und Galligkeit müssen her, wir müssen den Sieg wieder erzwingen wollen", appelliert Merk an das Team.

Zurück zu Fritz Walters Werten

Positive Ansätze zu finden, fällt ihm momentan schwer. Doch dass die Mannschaft die Zeichen der Zeit erkannt hat, davon ist der Ex-Unparteiische überzeugt: "Es ist toll, dass Selbstkritik vorhanden ist."

"Fritz Walters Werte sind zeitlos"

Jetzt müsse die Mannschaft das Vertrauen, das ihnen die Gremien, die Investoren und die Fans gegeben haben, wieder zurück zahlen. Einen Plan, wie das gelingen könnte, hat Merk auch schon: Er will mit den Spielern über Fritz Walter und dessen Werte sprechen. Gerade diese Woche, mit all den Aktionen und Feierlichkeiten rund um den 100. Geburtstag von Fritz Walter, liefere die Steilvorlage für entsprechende Gespräche. "Alle Werte von Fritz Walter sind zeitlos. Ich bin überzeugt, dass junge Spieler das verstehen. Das ist unsere Aufgabe jetzt: die jungen Spieler abzuholen. Ich bin nicht fürs operative Geschäft zuständig. Aber ich verspreche, wir werden uns mit der Mannschaft auseinander setzen und die Werte aufarbeiten", sagte der 58-Jährige.

Hilfe von Fritz Walter gefragt

Trotz der schwierigen Situation bleibt Merk optimistisch, dass er seinen FCK wieder in sicheres Fahrwasser steuern kann. Ein bisschen Hilfe von oben wäre ihm dabei aber durchaus willkommen, denn auch er selbst musste in den vergangenen Monaten an die Grenzen seiner Belastbarkeit gehen. Auf die Frage, was er denn seinen väterliche Freund und Mentor Fritz Walter sagen würde, wenn er ihn heute noch einmal sprechen könnte, antwortete Merk: "Fritz, hilf uns jetzt!"