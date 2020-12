Es ist ein bisher noch recht unbekannter Name im Profifußball - Matheo Raab. Aber das könnte sich schnell ändern, denn der Ersatztorhüter des 1. FC Kaiserslautern rückt jetzt in den Fokus.

Seine ersten rund 20 Minuten als Profi durfte Matheo Raab im Spiel gegen Saarbrücken erleben. Nachdem der FCK-Stammtorhüter Avdo Spahic die Rote Karte gesehen hatte, kam der große Moment für den 21-jährigen Raab. "Als ich die Rote Karte gesehen habe, schoss der Puls auf 180", beschreibt Matheo Raab den Moment. "Ich habe versucht ruhig zu bleiben, mich in Ruhe fertig zu machen und keine Hektik zu verbreiten." Auch wenn er es in diesem Moment nicht genießen konnte, freute sich Raab sehr über seinen ersten Einsatz für den 1.FC Kaiserslautern in einem Drittligaspiel.

Vorfreude überwiegt vor dem ersten Startelf-Einsatz

Im wichtigen Spiel gegen den Tabellenvorletzten aus Duisburg wird Matheo Raab zum ersten Mal von Anfang an im Tor des FCK stehen. Eine Woche Zeit hatte er, sich vorzubereiten. Für ihn lief alles ganz normal: "Man trainiert eigentlich so wie die Wochen davor auch, nur im Kopf überwiegt die Vorfreude. Ich freue mich riesig auf Samstag", beschreibt der junge Torhüter seine Gefühlswelt. Von Nervosität ist noch nicht viel zu spüren, aber Raab glaubt, dass das noch kommen wird.

Voller Rückhalt vom Trainer

FCK-Trainer Jeff Saibene macht sich keine Sorgen um die Torhüterposition am Samstag: "Er wirkt extrem ruhig und abgeklärt, obwohl er noch sehr jung ist. Im Training macht er mir einen richtig guten Eindruck." Der Coach lässt keine Zweifel an Matheo Raab aufkommen: "Ich verliere nicht einen Gedanken daran, dass das nicht gut gehen könnte, weil der Junge mich voll überzeugt", so Saibene.

Matheo Raab ist mit seiner Trainingswoche zufrieden, der Coach steht vollkommen hinter ihm und auch die Mannschaft feuerte ihn während der Trainingseinheit am Donnerstag immer wieder an, stärkt dem jungen Fußballprofi den Rücken. Die Vorbereitung läuft, die Vorfreude ist riesig und für Matheo Raab kann der MSV Duisburg kommen.