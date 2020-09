Team Merk will in den FCK-Aufsichtsrat - Genaue Vorstellungen treffen auf Hoffnung

Markus Merk möchte in den Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern. Stichtag für die Wahl ist die Jahreshauptversammlung am 01. Dezember. In SWR Sport in Rheinland-Pfalz präsentierte Merk die Pläne seines Teams.