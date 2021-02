Der 1. FC Kaiserslautern steckt noch tief im Abstiegskampf der 3. Liga. Der neue Trainer Marco Antwerpen hat aber vieles verändert - und auch einen Spieler wiederbelebt, der noch nicht so wirklich angekommen war beim FCK: Marius Kleinsorge.

Bei diesem Jubel fiel alle Last von ihm ab. Marius Kleinsorge schoss den 1. FC Kaiserslautern ausgerechnet im Derby bei Waldhof Mannheim (2:0 für den FCK) in Führung, zeigte in diesem Spiel eine herausragende Leistung. Der neue Trainer, Marco Antwerpen, hatte den schnellen Rechtsaußen für viele überraschend auf der linken Außenbahn aufgeboten.

"Ich bin ein Spieler, der Vertrauen braucht, der einen Wohlfühlfaktor braucht. Ich glaube mit ihm haben wir einen, der dieses Vertrauen auch zeigt, jedem einzelnen", begründet Kleinsorge im Interview mit SWR Sport seinen Aufwärtstrend. Ganz plötzlich ist der Flügelflitzer Leistungsträger, ist torgefährlich, kaum noch aus der Mannschaft wegzudenken.

Vorher nur zweite Wahl

Unter Antwerpens Vorgänger, Jeff Saibene, war Kleinsorge nur zweite Wahl. Mit großen Erwartungen und auch Vorschusslorbeeren war Kleinsorge zu Saisonbeginn vom SV Meppen an den Betzenberg gewechselt. Aber zu Beginn lief es für ihn überhaupt nicht. Der Stürmer musste sogar als Verteidiger aushelfen, wirkte frustriert spielte glücklos, sah sogar die Rote Karte.

Das Selbstvertrauen steigt

"Ich habe trotzdem immer versucht, alles zu geben. Das sah teilweise sehr unglücklich aus, aber ich glaube jetzt in den letzten beiden Spielen hat man gesehen, dass ich doch in der Lage bin, gute Spiele zu machen," sagt Kleinsorge mit gesteigertem Selbstvertrauen.

Sein Trainer, früher selbst Stürmer, hat schnell erkannt, wie er den sensiblen Angreifer anpacken muss, damit er endlich sein Potenzial beim FCK ausschöpft. Antwerpen lobt: "Vielleicht ist der Spieler jetzt auch erst richtig angekommen, er hat die Möglichkeit bei uns zu spielen. Er spielt momentan aber mit einer kleinen Verletzung, das ist ein Problem, wir müssen halt immer sehen, ob es funktioniert, ob er spielfähig ist."

Kleinsorge plagen Leistenprobleme. Aber gerade jetzt, wo es plötzlich so gut läuft, will er seinen Platz im Team natürlich nicht mehr hergeben. Am Samstag, im Spiel beim Tabellenzweiten Ingolstadt, will Kleinsorge wieder seinen Teil dazu beitragen, dass sein FCK im Kampf um den Klassenerhalt weiter punktet und Marco Antwerpen als neuer Trainer bei den Roten Teufeln weiter ungeschlagen bleibt.