Marco Kurz ist schon lange weg beim 1. FC Kaiserslautern, doch er ist und bleibt im Herzen ein Roter Teufel: "Ich hatte eine phantastische Zeit. Die nimmt mir niemand und die ist im Herzen verankert."

Marco Kurz ist der letzte Aufstiegstrainer des 1. FC Kaiserslautern. Er beendete die Saison 2009/2010 mit dem FCK auf Platz eins der 2. Liga. Diesen Aufstieg in die Bundesliga feierten die Fans wie eine Meisterschaft. Für viele Anhänger ist Marco Kurz deshalb neben den beiden Meister-Trainern Kalli Feldkamp und Otto Rehhagel der beste Coach, den der FCK je hatte.

"Er war immer authentisch und super sympathisch, ein Trainer mit Ecken und Kanten. Das ist genau der Trainertyp, der mir auf dem Betzenberg mit Abstand am besten gefallen hat", urteilt Jerusha Müller vom Fanclub "Wir sind Betze". Kein Wunder, dass viele Fans die Rückkehr des 51-Jährigen begrüßen würden.

Marco Kurz sagte FCK-Bossen ab

Das hätte im September 2020 sogar fast geklappt. FCK-Sportdirektor Boris Notzon nahm Kontakt zu Kurz auf, als die Entlassung von Boris Schommers im Raum stand. Gemeinsam mit Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt traf sich Notzon zu einem Gespräch mit Marco Kurz. "Es war ein Austausch, bei dem jeder seinen Standpunkt dargelegt und seine Fragen gestellt hat. Ich bin in das Gespräch, um es zu machen, absolut", erzählt Kurz.

Am Ende hat er Boris Notzon aber abgesagt. "Ich war nicht überzeugt von der Konstellation. Ich selbst habe die Überzeugung, dass so ein Club 100 Prozent braucht. Und der Überzeugung war ich nicht. Wenn man so eine Aufgabe macht - und das ist ein ganz besonderer Verein für mich - dann muss die Konstellation stimmen und das hat aus meiner Sicht nicht gepasst", erklärt Kurz und führt weiter aus: "Dann muss man auch so ehrlich sein und nein sagen, weil man Dienstleister für einen großartigen Verein ist. Das muss dann stimmen."

Frühe Entlassung Schommers kam überraschend

Trotz der Absage bleibt Marco Kurz seinem FCK verbunden und verfolgt auch weiterhin die Entwicklung im Verein. Die Ursache für die momentane Situation sieht Kurz aber nicht nur in der aktuellen Leistung des Teams, sondern seiner Ansicht nach muss man ins vergangene Jahr schauen. "Wenn man eine Analyse der Saison macht, dann ist ein Fehler bereits in der Nachbetrachtung der letzten Saison gemacht worden. Ich war sehr überrascht, dass man einen Trainer (Boris Schommers Anm. d. Red), dem man das Vertrauen für die bevorstehende Saison schenkt, schon nach zwei Spieltagen entlässt", sagt Kurz. "In einer Analyse muss ich auch schauen, was passiert in einem Negativ-Fall. Ist der Trainer stark genug, um zwei, drei Niederlagen auszusitzen oder auszumerzen?", erklärt Kurz.

FCK nicht chancenlos

Beim FCK wurde Schommers nach nur zwei Partien, dem ordentlichen Spiel gegen Dynamo Dresden (0:1) und dem schlechten Auftritt beim 0:3 gegen Aufsteiger Türkgücü München, entlassen und der jetzige Chefcoach Jeff Saibene verpflichtet. "Da kommt ein neuer Mann, der hat keine Vorbereitung, vielleicht nicht den Kader, den er sich vorstellt", beschreibt Kurz die schwierige Situation, in der der neue Coach direkt positive Ergebnisse liefern soll. Und das, ohne viel Zeit mit der Mannschaft verbracht zu haben.

Die Geschichte wird fortgeführt

Insgesamt sieht Kurz durchaus auch positive Ansätze bei den Roten Teufeln. "Der FCK spielt unter den Erwartungen, das wissen wir alle. Aber sie sind auf Tuchfühlung, das sieht man an den vielen Unentschieden. Sie sind nicht chancenlos, aber es muss sich etwas ändern", erwartet Kurz.

Er selbst ist momentan in Verhandlungen mit einem ausländischen Verein. Mit welchem wollte er sich aber nicht entlocken lassen. Das Kapitel FCK hat Kurz aber noch nicht abgeschlossen. "Dadurch dass ich eine große Empathie für den Verein habe, wird die (Geschichte, Anm. d. Red.) grundsätzlich fortgeführt." Die Fans können also weiter träumen: von besseren Zeiten mit einem FCK-Trainer Marco Kurz.