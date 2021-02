Der Nachfolger des beurlaubten Jeff Saibene steht nach Informationen von SWR Sport fest: Marco Antwerpen wird neuer Trainer des 1. FC Kaiserslautern und soll die Roten Teufel vor dem Abstieg in die Regionalliga retten.

Der pfälzische Traditionsklub hatte sich am Wochenende nach einem desaströsen Auftritt beim 0:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden von Chefcoach Jeff Saibene getrennt. Der Nachfolger steht mit Antwerpen nun fest.

Trainerstationen von Marco Antwerpen

Seine Trainerkarriere begann der 49-Jährige 2012 bei Rot Weiss Ahlen. In der Saison 2016/17 trainierte Antwerpen den FC Viktoria Köln in der Regionalliga West und führte die Mannschaft zur Meisterschaft. Im Dezember 2017 wurde die Zusammenarbeit beendet, da Antwerpen den Drittligisten Preußen Münster übernahm. Es folgten ein Engagement in Braunschweig, mit der Eintracht stieg er in die 2. Bundesliga auf.

Sein Vertrag bei den Niedersachsen wurde dennoch nicht verlängert. Ende September 2020 übernahm Antwerpen das Cheftraineramt beim Zweitligisten Würzburger Kickers. Nach nur einem Punkt aus fünf Spielen trennte sich der Verein Anfang November 2020 wieder von Antwerpen. Nun also soll er den 1. FC Kaiserslautern vor dem Absturz in die Regionalliga retten.

Der dritte Trainer in der laufenden Saison

Die Pfälzer hatten sich erst im Oktober von Trainer Boris Schommers getrennt. Der Tabellen-16. gewann von 22 Saisonspielen nur drei. Am Samstag tritt der FCK, der erst kürzlich ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen hat, mitten in der nächsten Krise ausgerechnet beim Landesrivalen SV Waldhof Mannheim an.

Notzons Stuhl wackelt

"Ich hoffe und wünsche mir, dass wir bereits am Montag einen neuen Cheftrainer vorstellen werden, kann es aber nicht versprechen", hatte der Beiratsvorsitzender Markus Merk am Sonntagabend in der TV-Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz gesagt.

Auf der Kippe steht beim FCK auch Sportdirektor Boris Notzon. Laut Merk ist er in die Trainersuche "nicht involviert". Notzon wird eine verfehlte Kaderplanung vorgeworfen. Der Vertrag des 41-Jährigen läuft Ende Juni aus. "Wir werden die sportliche Kompetenz und Verantwortung weiter neu ausrichten, wir werden die sportliche Schiene neu positionieren", kündigte Merk an.