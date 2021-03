Einen wie ihn könnte der 1. FC Kaiserslautern gut gebrauchen: Marcel Ziemer, einer der torgefährlichsten Mittelstürmer der 3. Liga. Ziemer wird am Samstag als Experte zu Gast beim Livespiel Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern sein.

Marcel Ziemer hat sich immer reingehauen, 2008 den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg gerettet und damit die Fans glücklich gemacht. In Rostock gelang es dem anpasssungsfähigen Stürmer ebenfalls, sich in die Herzen der Fans zu schießen, spätestens nachdem er seinen Torgruß an seine neue Umgebung angepasst hat: Mit dem Anglergruß und mit Frische-Fische-Fangen feierte er dort seine Tore. "Ich muss ehrlich sagen, dass er die größeren Fische hatte, sogar ziemlich oft. Er hat da ein Händchen für. Jetzt hat er sich auch noch eine Watt-Hose gekauft", sagte sein ehemaliger Rostocker Teamkollege Soufian Benyamina 2016 über ihn.

Dramatische Momente für Ziemer und den FCK

Der Angler von der Ostsee kommt aber ursprünglich vom Rhein, nämlich aus Worms. 2004 wechselt er von der Jugend aus Neuhausen zur Reserve des FCK, 2006 schafft er den Sprung zu den Profis. Sein erstes Bundesliga-Tor gelingt ihm bei seinem Debüt gegen Frankfurt im Abstiegsjahr des FCK 2006. Dramatische Momente damals für die Roten Teufel: Ziemer trifft auch im Abstiegsendspiel in Wolfsburg, aber das 2:2-Unentschieden reicht nicht - Lautern muss mit 33 Punkten, einem weniger als der 15. aus Wolfsburg, runter in Liga zwei.

2008 - wieder dramatische Momente auf dem Betzenberg, aber diesmal geht es gut aus. Im Heimspiel gegen den 1. FC Köln rettet Ziemer mit zwei Toren den Verein und eine ganze Region vor der Depression, vor dem erneuten Abstieg. Diese emotionalen Momente prägen ihn, und er findet in Lautern gute Vorbilder wie beispielsweise Torjäger Stefan Kuntz. "Er redet immer mit mir. Er war ja auch immer Stürmer, und von daher kann er mir viele Tipps geben. Das nehme ich auch an, und das nehme ich auch mit", erzählt Ziemer damals.

Vom Retter zum Wandervogel

2009 verlässt Ziemer den FCK und spielt für den SV Wehen Wiesbaden. Von dort aus geht es 2011 nach Saarbrücken, ehe es ihn im Juli 2014 zu Hansa Rostock zieht. Der beliebte Torjäger "Cello", wie er genannt wird, verletzt sich 2017 schwer. Ein Jahr später gibt er auf an der Ostsee. Was den Fans von "Cello" hängen bleibt, ist seine Watthose und sein Mords-Angelerfolge von 26 Toren für Hansa. Bis heute ist Marcel Ziemer in der Bestenliste der Drittliga-Torschützen zu finden. In insgesamt 238 Spielen trifft er 74 Mal und belegt momentan Platz drei der ewigen Tabelle. Nach dem Ende seiner Karriere hat es Ziemer wieder in seine Heimat gezogen. Auch dem Fußball hat er noch nicht vollständig den Rücken gekehrt. Momentan arbeitet er als Jugendtrainer der TSG Pfeddersheim.