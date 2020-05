Auf dem außerordentlichen DFB-Bundestag ist die Entscheidung gefallen: Am kommenden Wochenende nimmt die 3. Liga ihren Betrieb wieder auf. Der 1. FC Kaiserslautern muss beim 1. FC Magdeburg ran (Samstag, 14 Uhr). Doch findet das Spiel wirklich wie geplant statt?

Magdeburg war ein entschiedener Gegner der Wiederaufnahme des Spielbetriebs - und muss nun natürlich trotzdem wieder spielen. Der Klub aus Sachsen-Anhalt respektiert das klare Votum des Außerordentlichen DFB-Bundestags zur Fortsetzung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit. Trotzdem bleibt der FCM bei seiner Forderung nach einer ausreichenden Vorbereitung für alle 20 Mannschaften der 3. Liga.

14-tägiges Teamtraining für jede Mannschaft gefordert

"Die Abstimmung zur Fortsetzung der 3. Liga respektieren wir. Wie vom DFB stets hervorgehoben, sollte der Spielbetrieb erst aufgenommen werden insofern es die behördlichen Verfügungslagen in allen betroffenen Bundesländern zulassen und somit jeder Verein seine Heimspiele im eigenen Stadion austragen kann", erklärte FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik via twitter: "Des Weiteren sollte im Sinne annähernd gleicher Wettbewerbsvoraussetzungen vor dem ersten offiziellen Spieltermin jeder Mannschaft eine Vorbereitungszeit in Form von 14-tägigem Mannschaftstraining eingeräumt werden. Unter diesen genannten Voraussetzungen sehen wir trotz großer unterschiedlicher pandemisch bedingter Gegebenheiten in den letzten Wochen annähernd gleiche Wettbewerbsbedingungen für gegeben an."

Magdeburg trainiert in Niedersachsen

Für den Zweitliga-Absteiger sind die Rahmenbedingungen äußerst schwierig. In Sachsen-Anhalt sind Mannschaftstraining und Wettkämpfe noch bis Mittwoch untersagt, deswegen verlegt der FCM seine Einheit am Dienstag ins niedersächsische Schöningen.

Gegen den 1. FC Kaiserslautern werde man nur "unter Vorbehalt" antreten. Das hatte Geschäftsführer Kallnik bereits vor dem DFB-Entscheid erklärt.

Was heißt das jetzt für den 1. FC Kaiserslautern? SWR-Sportredakteur Bernd Schmitt erklärte in SWR Aktuell: "Der FCK bereitet sich so vor, dass er am Freitag nach Magdeburg reist. Ob das so kommt, ist nach wie vor offen. In Sachsen-Anhalt kann - Stand jetzt - nicht gespielt werden. Magdeburg hat keine Zeit zur Vorbereitung, kann erst jetzt in dieser Woche in Niedersachsen mit der Mannschaft trainieren und tritt deshalb nur unter Vorbehalt an. Allerdings soll es am 29.05. in Sachen-Anhalt ein weiteres Zusammentreffen der Politik geben, bei dem man auf weitere Lockerungen hofft."

Sollten diese eintreten, dann könnte der FCK am Samstag doch in Magdeburg antreten, so Schmitt weiter: "Wenn nicht dort, dann irgendwo anders. Aber wo - das weiß aktuell keiner."