Lex-Tyger Lobinger stand beim Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn nicht im Kader. Sein Vater Tim Lobinger war am Donnerstagabend im Alter von 50 Jahren verstorben.

Die Sportwelt trauert um den Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger, der am 16. Februar im Alter von nur 50 Jahren seinem Krebsleiden erlegen ist. Sein Sohn Lex-Tyger Lobinger steht seit dieser Saison in Diensten des 1. FC Kaiserslautern und hat bisher ein Tor erzielt. Im Freitagabendspiel in Paderborn (0:1) stand der Stürmer erwartungsgemäß nicht im Kader des Zweitligisten.

Der FCK bat um Verständnis, dass sich Lex-Tyger Lobinger nicht zum Tod seines Vaters äußern möchte. Lobinger, der in der kommenden Woche seinen 24. Geburtstag feiert, kam im Juli 2022 von Fortuna Düsseldorf auf den Betzenberg. Er wurde bisher 18 Mal eingewechselt, seinen einzigen Treffer erzielte er gegen den Hamburger SV. Sein Vater Tim Lobinger war der erste deutsche Stabhochspringer, der die Sechs-Meter-Marke geknackt hatte.

Trauer bei Joshua Kimmich

Tim Lobinger war bei vielen Sportlern hoch angesehen, unter anderem auch bei Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich. "Es ist nicht einfach in Worte zu fassen, was du für mich warst und bleibst. Ich habe dich mehr bewundert als jeden anderen", schrieb der in Rottweil geborene Kimmich am Freitag auf Instagram. Lobinger war Kimmichs Personal Coach. Die beiden haben sich 2013 bei RB Leipzig kennengelernt, wo Lobinger als Athletiktrainer tätig war. Später setzten sie ihre Arbeit in München fort.