Beim 1.FC Kaiserslautern brodelt die Fan-Seele

Nach sieben Spieltagen herrscht schon richtig Frust beim 1. FC Kaiserslautern. Nur ein Sieg und Tabellenplatz 15. Der Druck auf Mannschaft und Trainer wächst. Die Fans sind schon nach den ersten Wochen der Saison bedient. Und jetzt steht noch das Derby gegen den Waldhof Mannheim an.

Nach dem Auftritt in Magdeburg (0:1) und der vierten Saisonniederlage hatten die FCK-Fans Redebedarf. Zum angesetzten öffentlichen Training kam aber nur der dritte Torhüter, der Rest der Mannschaft war laufen oder in den Katakomben des Fritz-Walter-Stadions geblieben. Das kam bei Anhängern wie Nadine Clemens nicht gut an. "Ich finde das scheiße, weil wir sind sicherlich die letzten, die die immer Sonntags hier stehen, die die Spieler runter machen."

Frust und Wut über die bisherigen Leistungen und Ergebnisse der Roten Teufel sind groß. Das war am Tag nach der Pleite gegen den 1. FC Magdeburg spürbar.

Waldlauf statt Fan-Gespräche

Lautern-Fan Uli Trommershäuser wurde sogar noch deutlicher. "Die haben, auf Deutsch gesagt, keinen Arsch in der Hose sich uns mal zu stellen hier und Rede und Antwort zu stehen. Das finde ich halt richtig blöd. Die gehen jetzt in den Wald laufen okay, die anderen liegen da drin im Ruheraum. Für was? Zum Ausruhen von gestern? Die würden bei mir rennen, die wären von Magdeburg nach Hause gerannt." Deutliche Wort in Richtung FCK-Profis, die Hoffnungen vor Saisonstart waren groß. Jetzt macht sich wieder große Tristesse breit rund um den Betzenberg.

Zwischen Liga-Frust und Derby-Lust

Vielen Fans mangelt es an der Einstellung der Spieler. Einsatz, Siegeswille, Kampfgeist. Tugenden, die man in Kaiserslautern unbedingt sehen will und weil sie dazugehören, bestätigt Heinz, ein jahrzehntelanger Anhänger der Pfälzer "Sie spielen für den FCK. Das Trikot ist etwas Besonderes. Es ist kein einfaches Trikot, sondern das ist das FCK-Trikot. Dafür kämpft man."

Uli Trommershäuser ist sich sicher, dass "wenn die so weitermachen, geht es ganz schnell bergab. Dann können wir wieder schauen, dass wir aus dem Keller rauskommen. Wenn das dieses jahr überhaupt schaffen.“ Zuversicht klingt anders. Für ihn ist auch die "Grüppchenbildung bei der Mannschaft" ein Grund für den Fehlstart. "Untereinander stimmt da was nicht."

TV-Tipp SWR Sport zeigt das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Waldhof Mannheim am Samstag, 11. September, ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen, via Stream auf SWR.de/sport und im SWR Sport YouTube-Kanal.

Trainer Antwerpen ist gefordert

Auch Trainer Marco Antwerpen fand klare Worte, vor allem mit Blick auf das Derby gegen Waldhof Mannheim am nächsten Samstag. "Wir werden viel ändern müssen, werden erstmal mehr Siegeswille einfordern, eine andere Mentalität auf den Platz kriegen, denn so kannst du in der dritten Liga nicht bestehen, so kannst du im Fußball nicht bestehen."

Das Südwestderby steht an, da hellt sich die Stimmung bei Nadine Clemens wieder ein klein wenig auf. "Es muss was passieren. Aber das wird auch so kommen. Gegen den Waldhof spielen wir eigentlich immer gut. Ich habe große Hoffnung, dass wir am Samstag gewinnen, definitiv." Ein Sieg würde zumindest vorübergehend wieder etwas Ruhe am Betzenberg einkehren lassen.