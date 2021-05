per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern steckt im Abstiegskampf der 3. Liga. Dem Fritz-Walter-Klub droht der erstmalige Absturz in die Viertklassigkeit. Vor den letzten vier Saisonspielen gibt es Zuspruch von FCK-Ikonen.

Ein Abstieg in die viertklassige Regionalliga würde den 1. FC Kaiserslautern wohl vor existenzbedrohende Probleme stellen. Doch die Roten Teufel scheinen den sportlichen Turnaround gerade noch rechtzeitig geschafft zu haben. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen ist seit sechs Partien ungeschlagen, steht aktuell über dem Strich - sprich auf einem Nichtabstiegsplatz.

Noch vier Spiele stehen in der 3. Liga auf dem Programm. Vier Spiele, um den Super-GAU abzuwenden. Weil die Fans im Stadion in diesen Corona-Zeiten als Unterstützer fehlen, haben sich in einer Videobotschaft von SWR Sport FCK-Ikonen zu Wort gemeldet. Hans-Peter Briegel, Robin Koch, Florian Fromlowitz und Guido Hoffmann wünschen der Mannschaft: "Alles Gute. Immer optimistisch bleiben, ihr packt das!"

Unterstützung gibt es auch von Miriam Welte. "Mein Trainer hat immer gesagt: Ziel ist im Ziel", sagt die Ex-Bahnradfahrerin des 1. FC Kaiserslautern und fordert: "Glaubt an euch. Ich glaube ganz fest an euch. Nächste Saison, 3. Liga gemeinsam - auf dem Betzenberg!"