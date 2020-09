Vertauschte Rollen: Da in Thüringen laut behördlicher Verfügungslage Profisport weiterhin untersagt ist, wird die Partie zwischen Jena und Kaiserslautern nicht in Jena ausgetragen, sondern auf dem Betzenberg.

Der Tabellenletzte Carl Zeiss Jena muss demnach für den kommenden Sonntag (14 Uhr) sein "Heimspiel" in ungewohnter Umgebung feiern. Die Thüringer dürfen aufgrund der behördlichen Anordnungen im Freistaat nicht im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld antreten. Immerhin kennt Jena das Fritz-Walter-Stadion bereits aus dem Hinspiel, das die Roten Teufel mit 3:1 für sich entscheiden konnten.

Erst Heimspiel in Würzburg, dann in Kaiserslautern

Am vergangenen Sonntag hatte der abgeschlagene Tabellenletzte gegen den Chemnitzer FC (0:1) in Würzburg gespielt. Auf eine Klage gegen die Saisonfortsetzung hatte der Verein trotz erheblicher Bedenken verzichtet.

Kurzfristig stand keine andere geeignete Spielstätte zur Verfügung. Das DFB-Präsidium hatte vor wenigen Wochen im Zuge der Corona-Krise die Möglichkeit in den Durchführungsbestimmungen verankert, bei zwingender Notwendigkeit einen Tausch des Heimrechts durch die Spielleitung vornehmen zu können. Das Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am vergangenen Sonntag (0:1) hatten die Jenaer aus gleichem Grund an einem neutralen Standort in Würzburg bestritten.

Lauterns mit vier Punkten aus zwei Spielen nach Re-Start

Nach dem 1:0-Auswärtssieg in Magdeburg zum 3. Liga-Restart spielte der 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch 1:1 gegen den Aufstiegskandidaten 1860 München und damit 4 Punkte aus zwei Spielen. Ein Sieg gegen Jena ist für die Mannschaft von Trainer Boris Schommers Pflicht.