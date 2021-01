Eigentlich sollte es für den 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison klar aufwärts gehen. Die Ansprüche hießen Aufstiegs- statt Abstiegskampf. Nach dem desaströsen Auftritt gegen Wehen Wiesbaden und der Entlassung von Trainer Jeff Saibene steht der FCK (mal wieder) vor einem Scherbenhaufen, findet SWR-Sportredakteur Florian Winkler.

Die Situation ist absolut brenzlig. Dem 1. FC Kaiserslautern, dem pfälzischen Traditionsverein droht der Gang in die Viertklassigkeit. Mit wohl dramatischen Folgen für den Klub. Der Auftritt der Mannschaft gegen Wehen Wiesbaden war ein Offenbarungseid. Weder Mut, Aufbäumen noch Wille waren erkennbar, im Abstiegskampf ein Zeichen zu setzen. Ein einziger Torschuss im gesamten Spiel war die ernüchternde Bilanz.

Wo sind die Anführer auf dem Feld?

Auch in Sachen Kommunikation auf dem Platz war (wie so häufig) kein Spieler in der Lage oder willens, seine Teamkollegen mitzureißen oder zu motivieren. Was angesichts der Tabellensituation und bislang drei Saisonsiegen eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste.

Am Ende war das 0:1 gegen die Hessen schmeichelhaft. Nur dank eines glänzenden Keepers Avdo Spahic gingen die Roten Teufel nicht mit 0:4 oder 0:5 gegen die Hessen unter. Wehen zeigte gnadenlos sämtliche Schwächen dieser Mannschaft auf. Und das sind einige. Immer noch wartet man in der Pfalz auf den ersten Sieg im Jahr 2021. Dass die FCK-Profis sich der brandgefährlichen Situation für den Verein bewusst sind, kann seit diesem Auftritt mit "Nein" beantwortet werden.

Die Fehler wurden schon vor Saibene gemacht

Nach dieser erschreckend schwachen Vorstellung war die Entlassung von Trainer Jeff Saibene nur die logische Konsequenz. Der Luxemburger, ein freundlicher und angenehmer Zeitgenosse, schaffte es auch in seinen 20 Spielen als FCK-Coach nicht, der Mannschaft eine klare Struktur und Philosophie zu geben. Geschweige denn für einen positiven Aufschwung zu sorgen.

Vor seiner letzten Partie bestätigte Saibene noch, dass die Mannschaft stabil sei und alle an einem Strang ziehen würden. Viel zu selten - und gegen die Hessen überhaupt nicht - war das jedoch erkennbar. Der 52-Jährige trägt nicht die Hauptschuld an der sportlichen Talfahrt. Den teuren und aufgeblähten Kader übernahm er von Vorgänger Boris Schommers. Zusammengestellt von Boris Notzon. Immer wieder versicherte der Sportdirektor, dass diese Mannschaft die Qualität habe, oben mitzuspielen. Einen Beweis dafür blieb sie bislang schuldig. Keine Führungsspieler, keine verlässliche Achse, keine Mentalität. Oder auch: Kein Team, kein Erfolg.

Kann diese Mannschaft überhaupt Abstiegskampf?

Die guten alten "Betze-Tugenden" wären jetzt mehr denn je gefragt. Aber Leidenschaft, Einsatz und den unbedingten Willen, Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen ließ dieses Team viel zu oft vermissen. Es braucht Spieler, die die Ärmel hochkrempeln und bereit sind für den Klub auch wirklich alles zu geben. Fraglich, ob solche Typen in der Mannschaft sind. Kann diese Mannschaft überhaupt Abstiegskampf? Nach den jüngsten Auftritten vom vergangenen Samstag - klares Nein!