Noch vor wenigen Wochen schien der Abstieg des 1. FC Kaiserslautern in die Regionalliga unausweichlich, jetzt hat das Team von Trainer Marco Antwerpen bereits am vorletzten Spieltag eine weitere Saison in der 3. Liga klargemacht. Und das nach einer mehr als turbulenten Saison. Die Meinung zur FCK-Saison von SWR-Sportredakteur Stefan Kersthold.