Der 1. FC Kaiserslautern hat sich in Sachen Investoren zu Gunsten einer regionalen Gruppe entschieden. Nachvollziehbar, allerdings war es eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera, meint SWR-Redakteurin Sina Weber.

Nun ist beim 1. FC Kaiserslautern also eine Entscheidung zu Gunsten eines Investors gefallen. Die regionale Gruppe ist es geworden, die Offerte aus Dubai hat der Gläubigerausschuss abgelehnt. Nachvollziehbar, denn das Angebot der Regionalen scheint unter anderem besser zum Vier-Säulen-Modell des FCK zu passen.

Entscheidung Pest gegen Cholera

Beim Angebot aus Dubai gab‘s offenbar noch viele offene Fragen. Wer wirklich dahintersteckt haben wohl auch die Mitglieder des Gläubigerausschusses nie erfahren. Letztendlich war es aber eine Entscheidung Pest gegen Cholera. Denn jetzt müssen die Verantwortlichen versuchen, weitere Geldgeber zu finden, damit die Zukunft des FCK auch über die bevorstehende Saison hinaus gesichert ist. Und die viel beschworene Ruhe dürfte auch jetzt nicht einkehren. Denn kurz nachdem der Klub die Entscheidung für die regionale Gruppe bekanntgegeben hat, hat der Aufsichtsratsvorsitzende Jörg Wilhelm auf Twitter mitgeteilt, er habe in einer Pressekonferenz noch nie so viele Lügen gehört.

Es geht weiter mit Unruhe und Vorwürfen

Es geht also im Grunde genauso weiter, wie in den vergangenen Jahren. Unruhe. Kryptische Vorwürfe. Und ein seltsamer Beigeschmack, dass sich Aufsichtsräte mal wieder in den Vordergrund drängen. Das, was dem Klub in der Vergangenheit schwer geschadet hat, geht jetzt genauso weiter. Dabei wollten Merk und Co doch genau diese Fehler nicht wiederholen. Das haben sie bei ihrem Amtsantritt im Dezember jedenfalls verkündet – und viele Fans und Mitglieder haben ihnen geglaubt.

Ein Tiefer Riss geht offenbar durch das "Team Merk"

Offenbar geht ein tiefer Riss durch die als Team Merk angetretene Gruppe. Jörg Wilhelm wirft seinen Kollegen mangelnde Transparenz vor. Sein - offenbar unabgesprochener - Auftritt vor einigen Wochen bei SWR Sport im Fernsehen hat einen Stein ins Rollen gebracht, der jetzt nur noch schwer aufzuhalten sein dürfte. Und das ausgerechnet jetzt, in einer Zeit, in der der FCK mehr als genug damit zu tun hat, seine eigene Haut zu retten.