Sascha Hildmann - Dezember 2018 bis September 2019: In Kaiserslautern aufgewachsen, für die Roten Teufel in den Nachwuchsmannschaften aufgelaufen: Hildmann kannte den Verein, er sollte Emotionalität in die Mannschaft bringen. Nach einer Saison in der 3. Liga, die er auf Rang neun abschloss, war aber auch bei ihm Schluss. Wie so oft hinkte der FCK beim Auftakt der neuen Spielzeit den Erwartungen hinterher und Hildmann musste nach neun Punkten aus acht Spielen gehen.

Imago Picture Point

Bild in Detailansicht öffnen