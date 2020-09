Beim DFB-Pokalspiel am 13. September gegen Jahn Regensburg wird es keine Zuschauer auf dem Betzenberg geben. Das teilte der 1. FC Kaiserslautern in einer Pressemitteilung mit.

Die Entscheidung sei dem FCK von der Ordnungsbehörde der Stadt Kaiserslautern mitgeteilt worden, heißt es in der Mitteilung des Drittligisten. Ob auch bei den Ligaspielen keine Zuschauer zugelassen werden, darüber werde am 15. September in einem "Abstimmungsgespräch" mit der Stadt entschieden. Der Termin wurde von der Ordnungsbehörde bewusst gewählt, um die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz abzuwarten.

Hygienekonzept Mitte August eingereicht

"Wir haben unser umfassendes Hygienekonzept frühzeitig erarbeitet und bereits Mitte August zur behördlichen Prüfung eingereicht. In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir uns hierzu mit den lokalen Sicherheitsträgern, insbesondere mit der Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung Kaiserslautern und dem zuständigen Gesundheitsamt, intensiv und konstruktiv ausgetauscht", wird Jörg Wassmann, Bereichsleiter Stadionbetrieb, zitiert. Die Entscheidung, dass beim DFB-Pokal Heimspiel am 13. September 2020 gegen Jahn Regensburg zunächst leider noch keine Zuschauer zugelassen werden dürfen, müsse man zur Kenntnis nehmen. "Wir hoffen sehr, dass wir bei unserem ersten Ligaheimspiel am 18. September 2020 gegen Dynamo Dresden endlich wieder Fans und Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und einer verantwortungsvollen stufenweisen Umsetzung begrüßen dürfen", so Jörg Wassmann weiter.