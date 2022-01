FCK-Profi Julian Niehues: Bereit, belohnt, beglückt

Es läuft beim 1. FC Kaiserslautern. Die Revanche gegen Viktoria Berlin glückte. Es sind aber nicht nur die Siege, es ist auch die Art, wie sich der FCK präsentiert. Und dazu leistet jeder Profi im Kader seinen Beitrag – beispielsweise Julian Niehues.

Seinen ersten Treffer in Liga 3 schaut Julian Niehues sich immer wieder gerne an. Auch Tage später, nach dem 2:0-Sieg über Viktoria Berlin, fühlt sich dieses Tor für den FCK immer noch gut an, bestätigt er im Interview mit SWR Sport. "Immer noch wunderbar natürlich. Nicht nur, dass wir das Spiel gewonnen haben, sondern auch das Tor." Der Führungstreffer des 20-Jährigen, gleichzeitig auch der Dosenöffner für das Spiel. Nach der maßgerechten Flanke von Boris Tomiak zeigte der Mittelfeldmann auch Torjägerqualitäten. Seine Größe und von 1,95m und seine körperliche Präsenz halfen mit. "Das ist eine Sache von Millisekunden. Vielleicht auch ein bisschen Instinkt. In dem Moment habe ich gar nichts gedacht. Alles haben mitgejubelt. Einfach ein schöner Moment."

Beim FCK von der Konkurrenz lernen

Für den Neuzugang, der von Borussia Mönchengladbachs zweiter Mannschaft kam, ist es keine einfache Situation bei den Roten Teufeln. Die Konkurrenz ist groß. Doch Niehues zeigt, dass er den Kampf im defensiven Mittelfeld annimmt. Gegen Viktoria Berlin rutschte er kurzfristig ins Team für den verletzten Felix Götze. Es war erst sein zweiter Startelfeinsatz. Aber den konnte er für sich nutzen. Denn gegen den Aufsteiger aus der Hauptstadt stimmte es beim FCK kämpferisch und spielerisch. Seit acht Spielen sind die Pfälzer ungeschlagen – so gut waren sie in der dritten Liga noch nie. Es ist das Kollektiv, das von den Gegnern zurzeit nicht zu knacken ist.

Spieler wie Niehues stellen sich in den Dienst der Mannschaft

Der FCK spielte erneut zu Null, hat weiterhin die beste Abwehr der Liga und bleibt auf einem Aufstiegsplatz. Und die Pfälzer beweisen aktuell von Woche zu Woche, dass sie zurecht da oben stehen. Auch, weil Spieler wie Julian Niehues da sind, wenn sie gebraucht werden. Alle stellen sich in den Dienst der Mannschaft. Und das völlig ohne Frust. "Ich brauche natürlich noch ein bisschen. Ich bin ein junger Spieler, aber die anderen helfen mir dabei sehr. Und jetzt in so einem Spiel das Tor zu machen, ist natürlich doppelt schön." Die Erinnerungen an das Spiel mit dem ersten Treffer hat er hoffentlich im Kopf abgespeichert. Alle Klamotten hat Julian Niehues verschenkt. Einer, der offensichtlich alles gibt für seinen Verein.