"Da kriegst du Gänsehaut": Lobinger nach Tod seines Vaters von FCK-Fans aufgebaut

Fußballprofi Lex-Tyger Lobinger hat nach dem Tod seines Vaters Tim Lobinger emotionalen Zuspruch von den Fans des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern erhalten. Auch Lobingers Mitspieler stärken ihm den Rücken.

Die Fans hatten nach dem Spiel beim SC Paderborn am Freitagabend ein Plakat mit den Worten "Kopf hoch" entrollt. Das rührte auch Lobingers Mitspieler bei den Pfälzern. "Da wird Dir ganz kurz bewusst, dass hier alles nur ein Spiel ist. Es ist ganz, ganz, ganz schön zu sehen", sagte FCK-Stürmer Terrence Boyd. "Ich hätte selbst grad fast geheult. Da kriegst Du Gänsehaut."

FCK-Kapitan Zimmer drückt Mitgefühl für Lobinger aus

Auch Kaiserslauterns Kapitän Jean Zimmer äußerte sich nach dem 0:1 gegen Paderborn emotional zum Tod des Vaters seines Mannschaftskollegen. "Hut ab vor Tyger, der am Todestag in der Kabine war, mittrainiert und irgendwie versucht hat, einen Alltag zu finden", sagte Zimmer.

"Die richtigen Worte ihm gegenüber zu treffen, ist unmöglich. Ich denke trotzdem, dass er Kraft und Halt gefunden hat in der Mannschaft. Er weiß, dass er auf uns zukommen kann, wenn was ist.

Um ihr Mitgefühl auszudrücken, liefen die Lauterer am Freitag mit Trauerflor auf. "Das sind so Kleinigkeiten, die zeigen, dass wir ein enges, gutes Team sind und alle zusammen stehen", ergänzte Zimmer. "Eine schwierigere Phase, als Tyger die gerade durchmacht, kann man nicht durchleben, zumindest kann ich mir das nur sehr schwer vorstellen. Da gerät auch so eine Niederlage, egal wie ärgerlich sie auch war, ins Hintertreffen."

Tim Lobinger erliegt Krebsleiden

Der Tod des 50 Jahre alten Ex-Leichtathleten Tim Lobinger war am Donnerstagabend öffentlich geworden. Der einstige Ausnahme-Athlet hatte jahrelang gegen den Krebs gekämpft. Laut eigener Aussage aus dem vergangenen Herbst wusste er, dass er bald sterben würde.