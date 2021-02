Nachdem die Jahreshauptversammlung des 1.FC Kaiserslautern 2020 verschoben werden musste, wurde sie am Freitagabend nachgeholt. Erstmals in der Geschichte des Vereins komplett virtuell.

Technisch lief nicht alles immer komplett glatt, aber insgesamt war die virtuelle Jahreshauptversammlung in der Umsetzung erfolgreich. Mehr als 2300 Mitglieder waren in der Spitze dabei und konnten für Wortmeldungen zugeschaltet werden, wenn es auch öfter etwas dauerte, bis das funktionierte. Die Abstimmungen konnten ohne sichtbare Probleme virtuell stattfinden. Und in einer dieser Abstimmungen wurde der wichtigste Punkt der Jahreshauptversammlung des 1.FC Kaiserslautern geklärt: Die Wahl zum neuen Aufsichtsrat.

Ein neues Gesicht im Aufsichtsrat - Merk nur auf Platz 4

Die vier amtierenden Aufsichtsräte wurden wieder gewählt, ein klares Zeichen für das Vertrauen der FCK-Mitglieder. Christian Bettinger, der fünfte Aufsichtsrat, hatte sich nicht wieder zur Wahl gestellt. Die meisten Stimmen erhielt Martin Weimer (1871), vor dem bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Rainer Keßler (1845). Ein bisher unbekanntes Gesicht landete auf Platz drei: Bernhard Koblischeck bekam 1717 Stimmen. Der gebürtige Pfälzer war selbst aktiver Fußballer, stand laut eigener Aussage bereits als Jugendlicher in der Westkurve des FCK und gehört aktuell der Führung der Deutschen Telekom AG an. Er hat viel Erfahrung, saß schon in anderen Aufsichtsratsgremien und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den 1.FC Kaiserslautern wieder zu einem "Großen und Ganzen" machen. Erst hinter Koblischeck, an vierter Stelle, wurde Dr. Markus Merk mit nur zwei Stimmen weniger gewählt (1715). Noch bei der Ergänzungswahl im Dezember hatte er die meisten Stimmen bekommen. Den letzten Platz erhielt mit Fritz Fuchs, ebenfalls einer der vorherigen Aufsichtsräte. Wer den Vorsitz übernimmt und welche Aufsichtsräte in den Beirat der FCK-Management GmbH entsandt werden, wird voraussichtlich zeitnah entschieden. Die Ersatzkandidaten sind Johannes B. Remy, Valentin Helou und Carsten Krick. In den Ehrenrat des 1.FC Kaiserslautern wurden Dr. Michael Koll, Ottmar Frenger, Josed Stabel, Günter Klingkowski und Jürgen Kind gewählt.

Regionale Investoren gewähren dem e.V. Darlehen - für welchen Preis?

Im Vorfeld der Wahlen wurden Berichte von Vertretern aller Gremien abgegeben. In seinem Bericht über die Arbeit des Aufsichtsrates ließ der Vorsitzende des Aufsichtsrates des e.V., Rainer Keßler, die Zeit seit seinem Amtsantritt im Dezember 2019 Revue passieren. Von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, über die Einreichung des Insolvenzantrages in Eigenverwaltung bis hin zur Investorensuche wurden alle Themen des Jahres angesprochen. In seinem Ausblick verkündete Keßler, dass die regionale Investorengruppe nach dem Einstieg in der FCK-Kapitalgesellschaft nun auch dem Mutterverein finanziell hilft. Durch ein Darlehen von rund 1 Millionen Euro kann der Verein seinen Verbindlichkeiten im Jahr 2021 gerecht werden, ist also für dieses Jahr finanziell abgesichert. Unter welchen Bedingungen dieses Geld dem Verein gezahlt wurde und was die Folgen sein könnten, blieb aber unklar. Ein Thema, das viele Mitglieder in ihren späteren Wortmeldungen nochmal aufgegriffen und durchaus kritisch beäugt wurde, denn im Raum steht ein weiterer Sitz für die Investoren der Saar-Pfalz-Invest GmbH im Beirat der ausgegliederten Kapitalgesellschaft. Dazu müsste die Satzung dahingehend geändert werden, dass für einen Beiratssitz nur noch 10% und nicht mehr wie bisher 20% Anteile nötig sind. Die Investoren erwerben durch die 11 Millionen Euro, die sie dem Verein zur Verfügung stellen wollen, 33% der Anteile. Mit einem weiteren Sitz im Beirat würde das Mitspracherecht der Saar-Pfalz-Invest GmbH, ohne die der Verein heute womöglich nicht mehr existieren würde, steigen.

Schulden des eingetragenen Vereins gesenkt

Gute Nachrichten hatte der stellvertretende Vorstandsvorsitzenden Tobias Frey. Er berichtete den Mitgliedern zwar, dass der eingetragene Verein durch die Insolvenz der Aktiengesellschaft wieder für Verbindlichkeiten haften musste, die vor der Ausgliederung der Profiabteilung angefallen waren und damit 9 Millionen Euro Schulden hatte. Dem Verein sei es aber gelungen, diese Summe in Verhandlungen mit den Gläubigern enorm zu senken, sodass nur noch knapp 4 Millionen Euro davon übrig sind.

Was ist mit der Fan-Säule des "Vier-Säulen-Modells"?

Soeren Oliver Voigt als Vertreter der Management GmbH kam ebenfalls zu Wort. Er plant im 4. Quartal des Jahres mit einer Rückkehr der Zuschauer ins Stadion, hofft ab Januar 2022 auf ein "normales" Stadionerlebnis. Außerdem war die Fan-Säule des "Vier-Säulen-Modells" ein Thema. Um diese zu öffnen, müsse der Verein auf einem sicheren finanziellen Fundament stehen, betonten auch die Aufsichtsräte. Wann die Säule geöffnet werden soll blieb unklar, weil es dazu offenbar auch intern noch Diskussionen gibt. Klar ist: Der Verein will sicher sein, dass Fans nicht wieder ihr Geld verlieren.

Banf und Grotepaß nicht entlastet

Alle Vorstandsmitglieder des FCK e.V. aus der Saison 2019/20 wurden von den Mitgliedern entlastet. Beim Aufsichtsrat sah das anders aus. Zwar wurden alle aktuellen Mitglieder entlastet, allerdings nicht die ehemaligen Aufsichtsräte Patrick Banf (74,6% Nein-Stimmen) und Jochen Grotepaß (57,9% Nein-Stimmen). Alle weiteren ehemaligen Mitglieder hingegen erhielten mehr "Ja" als "Nein"-Stimmen und wurden somit entlastet.

Bunte Mischung bei Wortmeldungen der Mitglieder

Zahlreiche Mitglieder des Vereins äußerten sich während der zweistündigen Aussprache mit Wortmeldungen. Von Lob für die Arbeit des Aufsichtsrates, bis hin zu großer Enttäuschung war alles dabei, insgesamt liefen die Gespräche aber sachlich und verhältnismäßig harmonisch ab. Es gab sogar Fans, die sich darüber Gedanken machen, selbst als Investoren beim FCK einzusteigen - zu Gesprächen sei der Verein bereit, hieß es. Klar ist nach dieser Jahreshauptversammlung: Es bleibt nach wie vor spannend beim 1.FC Kaiserslautern.