FCK-Boss Thomas Hengen: "Wir schauen, ob in der Offensive noch etwas passieren kann"

Nach gutem Start in die 2. Liga spielt der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag zuhause gegen Mitaufsteiger Magdeburg. Neben dem Fokus auf das Spiel, blickt der Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen aber auch noch auf den Transfermarkt. SWR Sport hat mit dem FCK-Boss exklusiv gesprochen.

SWR Sport: Thomas Hengen, zwei Transfers diese Woche gab es schon. Sind Sie damit schon glücklich und zufrieden? Oder ist der Transfer-Hunger noch da?

Thomas Hengen: Na ja, wir haben ja immer betont, dass wir uns verbessern wollen und verstärken müssen. Jetzt haben wir auf zwei Positionen jeweils auch etwas machen können. Auf der Torhüterposition sind wir sehr stark, mit Konkurrenzkampf intern. Und haben die Abwehr jetzt verstärkt. Es gibt immer Situationen, wo man mit allem rechnen muss. Krankheit, Sperren, Verletzungen. Ich glaube, da haben wir eine gute Tiefe, jetzt auch im zentralen Mittelfeld. Jetzt schauen wir mal, ob noch etwas in der Offensive vielleicht passieren kann.

Was geht noch in der Offensive?

SWR Sport: Das wollte ich gerade fragen. Von meinem Gefühl her fehlt dem FCK noch ein zweiter, wirklich torgefährlicher Stürmer. Ist da eine Chance, den zu kriegen?

Thomas Hengen: Es ist ein schwieriger Markt. Und wir sind auch Aufsteiger. Man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Wir haben auch gutes Personal für einen Aufsteiger und ich finde es auch teilweise despektierlich, jetzt nur über Neuzugänge zu sprechen. Selbstverständlich haben unsere Jungs bisher auch eine sehr gute Saison gespielt, auch wenn wir erst am Anfang sind. Aber auch die sind in der Verantwortung, weiter ihre Leistung zu bringen. Wir wollen weiter den Konkurrenzkampf hochhalten. Deswegen geht es in der Position im Sturm darum, uns einen Tick nach vorne zu bringen.

Ein Hanslik kann Mittelstürmer, kann hängende Spitze spielen. Und Kenny Redondo hat schon im Zweiersturm gespielt. Mo Kiprit hat es auch schon im Zweiersturm gespielt. Aber selbstverständlich ist Terrence Boyd unser Turm vorne drin. Und der macht das im Moment gut. Aber auch da gilt: Wenn die Verletzungs-Problematiken kommen sollten, haben wir da auch taktisch Möglichkeiten, in einem anderen System zu spielen. Im 3-4-3 mit drei schnellen Stürmern. Oder im 3-5-2 mit einer Doppelspitze. Von daher sind wir da gut aufgestellt. Aber selbstverständlich möchte jeder den zusätzlichen Stürmer holen, der bestimmte Tore garantiert.

Die Suche nach der 9 1/2

Der Terrence Boyd macht bis jetzt einen guten Job. Es gibt auch die Variante, mit einer zweiten Spitze neben ihm zu agieren. Vielleicht kommt da noch ein - wenn man so will - eine 9 1/2 auf dem Markt, wo wir uns dann damit beschäftigen müssen. Aber ist sicherlich nicht die einfachste Position zu besetzen. Keine Frage!

SWR Sport: Die Konkurrenz schielt so ein bisschen neidisch nach Lautern. Was der FCK alles so für Spieler sich leisten kann. Wie ist denn die finanzielle Lage momentan? Was können Sie denn noch machen? Haben Sie noch Geld, um sich wirklich einen potenziell guten Stürmer leisten zu können?

Thomas Hengen: Wir haben ja immer betont, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch bleiben und bei uns bleiben. Und deswegen ist auch dieser Deal mit Philipp Klement nur zustande gekommen, weil der Spieler dann auch auf bestimmte Parameter verzichten muss. Die sind ja alle aus einer höheren Liga gekommen, Leute wie ein Erik Durm, wie ein Andreas Luthe, die dann auch sagen "okay, da muss man ein bisschen was von seinem aktuellen Vertrag abgeben", um dann eine Perspektive, eine Zukunft im neuen Klub zu haben. Und deswegen haben wir bis jetzt diese Transfers alle realisieren können.

Positive Zwischenbilanz

SWR Sport: Zehn Punkte bisher. Sie sind auch der Meinung, dass der eine oder andere ein bisschen glücklich zustande kam vielleicht? Und sind Sie trotzdem zufrieden?

Thomas Hengen: Ja, klar. Für uns ist das ein sehr guter Start. Wir wissen das aber einzuordnen. Wenn man die Spiele reflektiert und alle durchgeht, dann hat man bei dem einen oder anderen schon mal gesehen, wie eng das Ganze sein kann. Extrem war es natürlich in Fürth, mit der extrem schwachen ersten Halbzeit und dann mit der guten zweiten, wo wir zurückgekommen sind. Aber wir können die Spiele durchgehen: Wir hätten gegen Hannover den Punkt mitgenommen, haben da in der letzten Minute zugeschlagen. Und gegen St. Pauli war es auch ein enges Spiel. Aber das sind alles Top-Mannschaften. Wir haben nachgewiesen, dass wir konkurrenzfähig sind. Paderborn war dann eher unglücklich. Da hätten wir vielleicht eher einen Punkt verdient gehabt. Und so relativiert sich das Ganze. Und deswegen ist diese Leistungsdichte in der 2. Liga nicht zu unterschätzen. Deswegen sind wir sehr happy mit dem, was wir haben und wissen, dass wir halt jetzt "nur noch" 30 Punkte brauchen.

SWR Sport: Jetzt kommt Magdeburg, die sind schlechter gestartet, aber allein die beiden Spiele letzte Saison in der 3. Liga gegen den FCK haben gezeigt, was die tatsächlich können. Ich denke, das wird ein ganz schweres Spiel?

Thomas Hengen: Wir lassen uns nicht von Ergebnissen blenden, wenn man die Statistiken sieht. Fast in allen Spielen war Magdeburg dominant, hatte mehr Ballbesitz als der Gegner gehabt, mehr Großchancen als der Gegner gehabt, aber jedes Mal verloren, weil sie das erste Tor anscheinend nicht gemacht haben. Wir müssen höllisch aufpassen. Wir haben Sie ja letztes Jahr gesehen und erleben dürfen. Die haben ihre schnellen, wuseligen Stürmer vorne drin. Das Positionsspiel des FCM müssen wir in den Griff kriegen und wir müssen unsere Chancen suchen, wie in Fürth. Dann kriegen wir Räume über die Außen und die müssen wir bespielen und müssen sie auch belaufen.

Dirk Schuster ist ein akribischer Arbeiter

SWR Sport: Sie sind in der Relegation das Risiko gegangen, mit dem Trainerwechsel zu Dirk Schuster. Was zeichnet Dirk Schuster denn aus?

Thomas Hengen: Er ist ein ruhiger, akribischer Arbeiter, hat natürlich auch einen guten Co-Trainer mit Sascha Franz dabei. Ich glaube, die ergänzen sich sehr gut. Er kann auf die Mannschaft eingehen. Er weiß, was mit der Mannschaft möglich ist und was nicht mit der Mannschaft möglich ist. Darum geht es ja meistens immer. Was kann ich mit dem Spieler-Material spielen, was kann ich nicht spielen. Und ich glaube, er arbeitet auch mit der Mannschaft zusammen, im jeweiligen System, wo sich auch die Spieler wohlfühlen. Ich glaube, das ist elementar wichtig, dass die Jungs auch hundert Prozent mitgehen und nicht was künstliches übergestülpt bekommen.

SWR Sport: Sie haben mit Dirk Schuster zusammen gespielt. Damals beim KSC, gibt es da eine menschliche Ebene zwischen Ihnen beiden über das Dienstliche hinaus?

Thomas Hengen: Ja, natürlich trifft man sich auf einen Kaffee oder auf ein Essen. Wir sind professionell, aber auch ein bisschen distanziert: Denn wenn du Diskussionen hast, bestimmte Themen hast, dann sträubt sich keiner, auch die Wahrheit zu sagen. Das ist extrem wichtig, dass du offen und ehrlich miteinander bist. Wie ich schon einmal gesagt habe: In Karlsruhe bin ich immer aus dem Weg gegangen, da war er einer der härteren Sorte auf dem Platz und ich der Feingeist (lacht). Aber wir haben eine sehr, sehr gute Ebene, gute Basis, genauso mit dem ganzen Trainer-Team. Nicht nur mit der Mannschaft. Ein gutes Kollektiv, im Staff, im Scouting-Bereich, im Trainerbereich, wenn wir unsere Sitzungen haben. Es wird im Kollektiv was erarbeitet, und das Ergebnis wird dann umgesetzt.

SWR Sport: Er hat sich eine "Boing 747" gewünscht. Ist die jetzt mit Philipp Klement schon gelandet?

Thomas Hengen: Wie gesagt: Wir haben eine gute Truppe. Eine 747, auch da gibt es eine erste Klasse und es gibt es eine zweite Klasse. Das soll sich jeder dann raussuchen. Ich finde, wir haben einen weiteren Spieler bekommen, der in dieses Kollektiv sehr gut reinpassen kann, ein sehr gutes Mosaiksteinchen bilden kann zu unseren Charakteren, die schon hier sind. Ich denke, wir haben eine gute Truppe, das merkt man auch im täglichen Umgang. Man merkt, dass da jeder dem anderen auch etwas gönnt. Das ist sehr wichtig. Nicht nur auf sich guckt und dass dieser Neidfaktor relativ klein ist, ist super.

Das Interview führte Bernd Schmitt