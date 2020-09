Mathias de Behler ist leidenschaftlicher Fan des 1. FC Kaiserslautern. Diese Leidenschaft teilt er auf seinem YouTube-Kanal "Matzes Daily Madness", dem größten privaten FCK-Videoblog. De Behler im Gespräch mit SWR Sport über Gerry Ehrmann, Nazis und das Derby gegen den SV Waldhof.

SWR Sport: 25.000 Menschen haben Ihren Youtube-Channel "Matzes Daily Madness" abonniert - worum geht’s, was sind Ihre Themen?

Mathias de Behler: Es geht um den allgemeinen Wahnsinn in meinem Leben: Reisen, Konzerte, Fußball. Hauptsächlich natürlich um den FCK - meinen Herzensverein.

Eines der Themen bei "Matzes Daily Madness" natürlich auch die Freistellung von Gerry Ehrmann - wie haben Sie diese Entscheidung aufgenommen?

Äußerst emotional. Ich war - wie viele andere auch - enorm schockiert über die Art und Weise, wie das zustande kam. Dass wir diese Nachricht aus der "Bild"-Zeitung erfahren haben. Das war total krass. Ein absoluter Schock. Das ging jedem leidenschaftlichen FCK-Fan durch Mark und Bein.

Fußball Live SWR Sport zeigt das Südwest-Derby zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag den 29.02. ab 14 Uhr im SWR Livestream und im SWR Fernsehen. Analysen und Highlights gibt's am Sonntag in SWR Sport in RP. Los geht's um 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

In einer ersten Reaktion haben Sie ein YouTube-Video aufgenommen, dass man positiv formuliert als "sehr emotional" bezeichnen kann. Darin eine Aufforderung, in der es wörtlich heißt: "Und darum ein offizieller Aufruf jetzt - kommt alle zum öffentlichen Training". Was wollten Sie damit bezwecken?

Ich wollte damit bezwecken, dass wir als FCK-Fans den Verantwortlichen und der Mannschaft zeigen, dass Gerry nicht allein ist. Das wir - obwohl er freigestellt ist - hinter ihm stehen, darum ging es.

Es sind einige hundert Zuschauer zum Training gekommen - tatsächlich wurde bei diesem Training gleich mehrfach eine Grenze überschritten: Insbesondere Cheftrainer Boris Schommers war Ziel von Beleidigungen und Anfeindungen. Sie waren selbst auch vor Ort. Wie haben Sie die Situation erlebt.

Ich habe die Rufe gegen Schommers und die Mannschaft leider nur aus der Distanz gehört. Sowas - das sage ich auch oft genug in meinem Blog - toleriere ich nicht. Gegenüber keinem. Wenn das im Stadion vorkommt, in Form von Fangesängen, ist das das eine. Aber ein direktes Angehen von einzelnen Personen ist echt zu krass. Ich hatte das niemals so gewollt. Und ich hätte sofort eingegriffen, wenn das in meinem direkten Umfeld passiert wäre.

Wie so oft, wenn Emotionen im Spiel sind, haben sich die Dinge verselbständigt. Nachdem die Situation am Dienstag eskaliert ist, wurden Sie bei Social Media vielfach dafür verantwortlich gemacht. Nachvollziehbar oder völlig verquer?

Zum Teil nachvollziehbar, da ich eine gewisse Reichweite habe. Allerdings sehe ich mich nicht als einzelner dafür verantwortlich. Es gab es schon vor meinem Video auf verschiedenen Social-Media-Kanälen sehr viele vehemente Kommentare und Beleidigungen gegen den Trainer, gegen die Mannschaft. Ich möchte mich nicht von der Verantwortung lossagen, dass ich da einen gewissen Teil zu beigetragen habe, aber die volle Verantwortung sehe ich nicht bei mir. Meine Absicht war, dass Protest konstruktiv geäußert wird und nicht - wie leider geschehen - niveaulos. Gegen Protest ist nichts einzuwenden. Aber Beleidigungen und Beschimpfungen gegenüber unserem Trainer und unserer Mannschaft, wo wir als Fans dahinterstehen müssen, das geht gar nicht.

Unsere Kollegen, die am Dienstag da waren, fanden es überaus erschreckend und beschämend, dass da auch Zuschauer zugegen waren, die aufgrund ihrer Kleidung der rechten Szene zuzuordnen sind. Sie sind tief in der FCK Fanszene verwurzelt: Wie passt das zusammen?

Der Fußball spiegelt die Gesellschaft wider und diese Menschen sind Teil unserer Gesellschaft. Das einzige, was uns als FCK-Fans immer bleibt, ist, offen und direkt zu zeigen, dass wir gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen Nationalismus sind. Und dass wir dafür einstehen, dass die Werte von Fritz Walter und unserem FCK gelebt und nach außen getragen werden. Dass solche Gedanken, die Menschen diskriminieren aufgrund von Religion, Hautfarbe oder ähnliches, keinen Platz bei uns haben dürfen.

Mit etwas Abstand und mit Blick auf den Waldhof - wie kann, wie muss es jetzt aus Ihrer Sicht weitergehen?

Es muss weitergehen und es wird auch weitergehen. Ich denke, dass die Mannschaft aufgrund der aktuellen Lage etwas verunsichert ist. Vielleicht gelingt es ihr daraus diese "Jetzt-erst-recht-Haltung" herauszuziehen, die es braucht, um eine starke Leistung abzurufen, eine Leistung, wie wir sie schon gesehen haben in dieser Saison, damit das was wird am Samstag. Ich bin optimistisch.

Werden Sie in Mannheim im Stadion sein?

Selbstverständlich.