Der 1.FC Kaiserslautern will versuchen mit der regionalen Investorengruppe einen Vertrag über ein Investment abzuschließen. Aufsichtsrat Dr. Markus Merk zu den Gründen für die Entscheidung.

Es war ein erster großer Schritt für die mögliche Rettung des 1.FC Kaiserslautern. Der Gläubigerausschuss hat sich für ein Investoren-Angebot entschieden - das der regionalen Investoren um Sprecher Giuseppe Nardi. Im nächsten Schritt sollen die Verträge final ausgehandelt und unterschrieben werden.

Markus Merk im Interview

Aufsichtsrat Dr. Markus Merk sprach von einem guten Tag, von einem Schritt in die richtige Richtung. Zwei Angebote gehabt zu haben, so Merk, sei ein Luxusproblem gewesen. Beide Offerten seien von Vereinsseite und von neutraler Seite begutachtet worden und die Entscheidung im Gläubigerausschuss fiel einstimmig. "Das war für alle in diesem Fall alternativlos", so Merk.

Jetzt ginge es weiter: "Ich habe ja gerne in den letzten Wochen gesagt: Der Ball liegt irgendwo vor dem Tor. Den haben wir jetzt verwandelt, aber das ist ein einziges Spiel." Merk könne alle beruhigen, natürlich würde die Arbeit weitergehen.

Warum die "kleine Lösung?"

Das Angebot der Investorengruppe aus Dubai soll deutlich mehr Geld beinhaltet haben als das der regionalen Investoren. Dafür hätte der Verein aber auch mehr Anteile abgeben müssen. Auf die Frage, warum die Entscheidung für die "Regionalen" ausfiel, sagte Markus Merk, dass es keinen Sinn mache, einzelne Zahlen aus den Angeboten zu kommunizieren, sondern man müsse den gesamten Prozess analysieren. Eine Kombination aus beiden Angeboten sei davon abgesehen nicht möglich gewesen, aber der Verein habe in seinem Vier-Säulen-Modell noch viele Möglichkeiten, den Wert des 1.FC Kaiserslautern weiter zu steigern.

"Wir haben Werte"

Die Werte des Vereins, so Merk, müssten bei allem wirtschaftlichen Denken in der Zukunft erhalten werden. "Man soll uns von Vereinsseite her vertrauen. Den Gremien, der Geschäftsführung und natürlich dem vorläufigen Gläubigerausschuss". Alles sei bis ins Detail analysiert worden und die Entscheidung liefere dem FCK die beste Prognose für die Zukunft.

Viele Fragen beim Angebot aus Dubai offen

Zum Angebot der Gruppe aus Dubai sagte Merk, dass wichtige offene Fragen leider nicht beantwortet wurden. Dabei handele es sich unter anderem um die Themen Compliance und Transparenz. Beide Investoren hätten genug Zeit gehabt, sich zu präsentieren und glaubhaft zu verkaufen und das sei den regionalen Investoren "wesentlich besser gelungen", so der Sprecher des Aufsichtsrates. Trotz der Entscheidung sei man beiden Gruppen für ihre Angebote dankbar.

Merks Wünsche für die FCK-Zukunft

Für die nahe Zukunft wünscht sich Markus Merk, dass wieder Fußball gespielt wird: "Es ist ja ganz ganz wichtig, dass wir jetzt ein Team aufbauen wollen, das uns alle glücklich macht, wir wollen hier Siege sehen." Der Verein müsse jetzt an diejenigen glauben, die für den Verein arbeiten, die den Gedanken "Nur der FCK" auch wirklich umsetzen. Es werde nicht zeitnah die nächste Entscheidung fallen, sondern jetzt werde die Geschäftsführung sich erst einmal mit den Verträgen befassen. "Was wir tun können ist Ruhe, Ruhe, Ruhe und nicht zu viel erwarten, nicht "schneller, höher, weiter", so Merk. Einfach mal durchatmen und ruhiger schlafen, das ist Merks Wunsch.