FCK-Trainer Marco Antwerpen: "Die Spieler wissen, was wir vorhaben"

Heute Abend (19:00 Uhr) spielt der 1. FC Kaiserslautern bei den Würzburger Kickers. SWR Sport hat mit dem Trainer Marco Antwerpen vor dem Auswärtsspiel exklusiv gesprochen.

SWR Sport: In Würzburg erwarten wir Fritz-Walter-Wetter und es kann ein schwieriges Spiel werden. Sie haben es angesprochen, dass die Würzburger im Abstiegskampf unbedingt gewinnen müssen. Was wird wichtig sein in dem Spiel?

Marco Antwerpen: Sich gar nicht großartig nach dem Gegner zu richten. Wir haben, glaube ich, letzte Woche ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht, da stimmt die Leistung, und das müssen wir eigentlich nur fortsetzen. Und ja, da müssen wir halt sehen, wie sich Würzburg dagegen stellt oder entgegenstemmt. Aber wie gesagt, dein eigenes Spiel zu machen, ist eigentlich mal das Wichtige.

SWR Sport: Das Spiel gegen Duisburg war natürlich sehr gut. Dieser Flow, der möglicherweise schon entstanden ist auf der Zielgeraden, der auch wichtig wird. Was sind die einzelnen Elemente, wenn sie auf die Mannschaft blicken, warum es so gut läuft im Moment?

Marco Antwerpen: Wir haben viele Dinge sehr, sehr gut umgesetzt. Das hat mit der Leistung der einzelnen Spieler zu tun. Gute Ballkontrolle bei jedem, gute Passqualität, gute Positionierung im Spiel bei jedem. Dann kannst du viel in gruppentaktischen und mannschaftstaktischen Dingen erreichen. Im Gegenpressing wie du stehst und ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht. Und dann kommen wir halt auch zu Torchancen, weil wir dann viele Komponenten miteinander verbinden und das ist im Fußball sehr wichtig.

FCK: Restprogramm in der 3. Liga Würzburger Kickers - 1. FC Kaiserslautern (33. / Fr. 08.04. / 19:00 Uhr)

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Saarbrücken (34. / So. 17.04. / 14:00 Uhr)

Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern (35. / Fr. 22.04 / 19:00 Uhr)

1. FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund II. (36. / Sa. 30.04. / 14:00 Uhr)

Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern (37. / So. 08.05. / 14:00 Uhr) Am 38. Spieltag hat der FCK spielfrei. Gegner Türkgücü München musste Insolvenz anmelden. Das Spiel findet nicht statt.

SWR Sport: Ihr Abwehrspieler Kevin Kraus hat auch diese Gier in der Mannschaft angesprochen, gewinnen zu wollen. Ist das so der Moment, wo sie als Trainer, wenn es auf die letzten Spiele zugeht: Laufen lassen, einfach geschehen lassen?

Marco Antwerpen: Ja, wir versuchen noch ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben. Dass die Spieler dann selbst verantwortlich sind auf dem Platz sind, das steht ja außer Frage. Wir versuchen das immer als komplette Einheit dann zu verbinden. Aber die Spieler müssen schon wissen auf dem Platz, was sie dann vorhaben.

SWR Sport: Der FCK ist ein traditionsreicher Verein, hat ein tolles Stadion mit großer Historie. Jetzt, wo es so gut läuft, verspüren Sie da Druck, weil schon große Erwartungen wieder da sind? Oder kann man das ausblenden?

Marco Antwerpen: Wenn man wie wir aus einer Situation kommt, wie wir letzte Saison, wo wir wirklich unterm Strich waren, teilweise und auch, genau wie Würzburg jetzt, sieben Punkte Rückstand hatten, dann befindest du dich in einer Drucksituation. Das ist jetzt gerade eine sehr, sehr angenehme Situation, weil du weißt, du kannst ganz, ganz viel erreichen. Und das zeigen wir auch aktuell in den Spielen, dass wir dieser Situation auch gut gewachsen sind.

SWR Sport: Was werden da vielleicht zum Schluss noch mal die entscheidenden Kriterien seien, um dieses große Ziel auch erreichen zu können?

Marco Antwerpen: Wir haben immer eine gewisse Lockerheit, dass jeder Spieler bereit ist, dass er weiß, was er auf dem Platz zu erledigen hat. Und das kriegen wir, glaube ich, schon in die Spieler rein. Und ja, dann eigentlich nur noch die Umsetzung.