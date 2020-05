Am kommenden Wochenende startet auch wieder die 3. Liga. Der 1. FC Kaiserslautern will seinen Aufwärtstrend fortsetzen. FCK-Sportdirektor und Kaderplaner Boris Notzon blickt im Interview mit SWR Sport positiv auf die nächsten Wochen.

SWR Sport: Boris Notzon, sie haben in der Vorbereitung mit Hikmet Ciftci und Alexander Nadnzik zwei Neuzugänge präsentieren können. Kommen noch weitere Spieler oder sind die Planungen dahingehend abgeschlossen?

Boris Notzon: Wir sind jetzt erst mal froh, dass wir die beiden an Bord haben. Wir glauben, dass beide Spieler uns weiterhelfen. Was die weiteren Transferaktivitäten angeht, kann man sowieso nie nie sagen. Jetzt zu sagen, wir haben die Kaderplanung abgeschlossen, wäre vielleicht verfrüht. Wir sind sehr zufrieden mit dem aktuellen Kader. Wir schauen einfach auf die nächsten Wochen.

Dauer 0:36 min Boris Notzon zu möglichen Neuverpflichtungen Am kommenden Wochenende startet auch wieder die 3. Liga. Der 1. FC Kaiserslautern will seinen Aufwärtstrend fortsetzen. FCK-Sportdirektor und Kaderplaner Boris Notzon blickt im Interview mit SWR Sport positiv auf die nächsten Wochen.

Wird es noch Abgänge geben?

Es gibt ja einige Spieler, was ja auch öffentlich bekannt ist, mit denen wir schon frühzeitig letztes Jahr Gespräche geführt haben. Christoph Hemlein und Janek Sternberg sind Wechselkandidaten. Mit Toni Jonjic wird es nochmal ein Gespräch nach dem Trainingslager geben, über die weitere Zeit in der Rückrunde (Anm. d. Red.: In der ersten Version des Interviews hatten wir geschrieben, dass Toni Jonjic ein Wechselkandidat sei. An dieser Stelle haben wir Boris Notzon nicht korrekt zitiert. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen). Dazu kommt Jose Matuwila, der jetzt über die letzten Wochen sportlich nicht mehr so, wie es eben zu Beginn der Saison war, in der Mannschaft war. Da gibt es auch Gespräche, ob es nicht sinnvoller ist, vielleicht mit einer Leihe in der Rückrunde in einem anderen Verein zu spielen, um einfach mehr Spielzeit zu bekommen. Es sind laufende Gespräche und man muss jetzt auch einfach gucken, dass es für alle Seiten passt. Sowohl für den Spieler, für uns und natürlich auch für die anderen Vereine.

Dauer 0:20 min Notzon: "Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt" Am kommenden Wochenende startet auch wieder die 3. Liga. Der 1. FC Kaiserslautern will seinen Aufwärtstrend fortsetzen. FCK-Sportdirektor und Kaderplaner Boris Notzon blickt im Interview mit SWR Sport positiv auf die nächsten Wochen.

Was trauen sie dem aktuellen Kader zu?

Wichtig wird das Spiel gegen Großaspach (Montag, 27. Januar) sein. Und dann schauen wir einfach mal. Wir haben so bestimmte Etappen in dieser Saison. Es kommen ja auch noch der DFB-Pokal, es kommt noch Verbandspokal dazu. Es sind sehr, sehr viele Spiele. Wir wissen, wo wir herkommen. Das haben wir nicht vergessen. Und wir sind weit weg davon entfernt, irgendwelche Wünsche oder Prognosen jetzt nach außen zu geben. Wir sind zufrieden, dass wir uns jetzt erstmal so vor der Winterpause stabilisiert haben. Wir haben 16 von 18 Punkten geholt und wollen einfach Schritt für Schritt da weitermachen. Und dass diese Liga sehr ausgeglichen ist, haben die letzten Jahre gezeigt. Wir müssen einfach hart arbeiten, um das zu konservieren, was wir auch vor der Winterpause aufgebaut haben. Und da bin ich sehr optimistisch, dass der Trainer und sein Team mit der Mannschaft auf einem guten Weg sind.

Dauer 1:10 min Notzon: "Wichtig wird das Spiel gegen Großaspach" Am kommenden Wochenende startet auch wieder die 3. Liga. Der 1. FC Kaiserslautern will seinen Aufwärtstrend fortsetzen. FCK-Sportdirektor und Kaderplaner Boris Notzon blickt im Interview mit SWR Sport positiv auf die nächsten Wochen.

Sie sind sehr lange schon, seit 2014, beim FCK. Wie bewerten Sie aktuell so die Stimmungslage?

Positiv. Vor der Winterpause gab viele Veränderungen. Wir hatten eine Aufsichtsratswahl mit der Jahreshauptversammlung. Ich glaube, dass allen Beteiligten auch daran etwas liegt, dass einfach Ruhe in diesem Verein einkehrt. Und es ist immer ein Miteinander. Wir haben es jetzt geschafft, sportlich die PS, die wir auch im Kader haben, auf die Strecke zu kriegen. Ich glaube, dass das ein großer Teil ist, der dazu führt, dass die Menschen rund um den Verein auch zufriedener sind, weil sie sagen 'das ist eine Mannschaft'. Mit denen können wir uns identifizieren, wir haben jetzt die Punkte geholt und haben die Ausgangslage deutlich verbessert für die Mannschaft. Und das soll und muss natürlich auch das Umfeld animieren, um zu helfen. Gerade in diesen ganzen wirtschaftlichen Fragen, wo sich ja der Aufsichtsrat und unser Geschäftsführer auch kümmern, dass jetzt die Leute wieder sagen, ja, das ist eine tolle Truppe, die haben einen guten Trainer und wir wollen helfen.

Dauer 27:38 min "Alles klar beim FCK zum Start ins neue Fußballjahr?" "Alles klar beim FCK zum Start ins neue Fußballjahr?" Audio herunterladen (12,9 MB | MP3)

Wie erleben Sie den Trainer aktuell?

Boris Schommers ist ein Trainer, der absolut professionell arbeitet, in allen Bereichen. Er hat ein Ohr für alle Bereiche, ob es die Physiotherapie ist, ob es Organisationsfragen sind, ob es die Trainingsgestaltung ist. Er ist ein Perfektionist. Er möchte, dass alles perfekt ist und lebt das auch vor. Und ich glaube, dass er es auch schafft, alle mitzunehmen und auch die Mannschaft mitzunehmen. Das ist ein sehr gutes Miteinander, das sehr gut passt gerade.