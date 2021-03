Im Abstiegskampf der 3. Liga steht der 1. FC Kaiserslautern im Heimspiel gegen Zwickau enorm unter Druck. Der FCK muss auf Trainer Marco Antwerpen verzichten, der nach seiner Roten Karte in Rostock für ein Spiel gesperrt wurde. SWR Sport hat exklusiv mit Antwerpen gesprochen.

Wie geht ein Trainer im Abstiegskampf mit der Situation um, seine Mannschaft nicht coachen zu dürfen? Der 1. FC Kaiserslautern steht im Heimspiel gegen den FSV Zwickau enorm unter Druck. In der Partie müssen die Pfälzer auf Trainer Marco Antwerpen verzichten, der nach seiner Roten Karte in Rostock für ein Spiel gesperrt wurde. "Der Ablauf am Spieltag wird so sein, dass ich bis eine halbe Stunde vor dem Spiel noch mit der Mannschaft arbeiten darf. Danach wird mein Co-Trainer Frank Döpper übernehmen", sagt Antwerpen im Interview mit SWR Sport. "Wo ich das Spiel anschauen werde, weiß ich noch nicht. Da werde ich mir mal ein paar Räumlichkeiten im Stadion anschauen, wo das möglich ist."

Die Niederlage gegen Rostock tut immer noch weh

Der Auftritt beim Tabellenzweiten Rostock gehörte sicher zu Kaiserslauterns besten Spielen in dieser Saison, umso fataler ist es, dass die Pfälzer am Ende wieder mit leeren Händen dastanden. Sie lagen vorne, hatten nach dem Ausgleich beste Gelegenheiten zum 2:1, vergaben diese aber alle und kassierten stattdessen in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 1:2. Der FCK hat jetzt schon zehn mögliche Punkte durch Gegentore in der Schlussviertelstunde verspielt. Trainer Marco Antwerpen hat aktuell einen schlechteren Punkteschnitt vorzuweisen als sein Vorgänger Jeff Saibene. Der erste Abstiegsplatz ist nur einen Punkt entfernt, auf dem steht Uerdingen, das noch zwei Nachholspiele hat. Der erstmalige Absturz in die Viertklassigkeit ist nicht nur irgendein Gespenst, sondern eine ganz reale Gefahr.

TV-Tipp FCK-Trainer Marco Antwerpen ist am Sonntag ab 22:20 bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz zu Gast und redet mit Moderator Tom Bartels über die aktuelle Entwicklung beim 1. FC Kaiserslautern. Auch in SWR-1-Stadion am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr können Sie das Spiel mit einigen Einblendungen verfolgen.

Letzter Zwickau Sieg auf dem Betze vor 24 Jahren

Kaiserslautern und Zwickau sind zwei absolute Traditionsvereine, die zusammen zehn Titel geholt und große Europapokal-Abende erlebt haben. Beide trafen bisher sieben Mal aufeinander, Zwickau feierte seinen einzigen Sieg gegen den FCK 1997 in der 2. Bundesliga. Im Hinspiel der aktuellen Saison holte der FCK mit dem 2:1 in Zwickau damals am neunten Spieltag seinen ersten Saisonsieg. Das würden die Pfälzer gerne wiederholen. Auf die Frage was Antwerpen seinem Co-Trainer vor dem Spiel mit auf den Weg geben würde, antwortete der augenzwinkernd: "Sieh zu, dass du die drei Punkte holst!" Bei all dem Spaß - ein Erfolg wäre für den 1.FC Kaiserslautern von immenser Wichtigkeit.