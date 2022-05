FCK-Trainer Antwerpen: "Nach vorne gucken, kämpfen, dranbleiben"

Der 1. FC Kaiserslautern hat eine teilweise mitreißende Saison gespielt. Vor dem letzten Spiel bei Viktoria Köln hat SWR Sport exklusiv mit FCK-Trainer Marco Antwerpen gesprochen.

SWR Sport: Marco Antwerpen, das letzte Meisterschaftsspiel steht an. Es war schon jetzt eine überragende Saison. Wie wichtig ist es Ihnen, das zu betonen?

Marco Antwerpen: Man hat gesehen, dass die Stimmung vielleicht auch ein bisschen kippt, in eine andere Richtung geht. Nach den zwei Niederlagen, die uns so ein bisschen zurückgeworfen haben. Und dann sollte man, glaube ich, auch mal eine ganze Saison aufarbeiten. Es war jetzt mal für mich wichtig, dass ich auch die Spieler nochmal hervorhebe, die hier über ein Jahr lang richtig, richtig gute Leistungen gebracht haben. Wenn wir uns das nicht davon kaputtmachen lassen, dass wir zweimal vielleicht daneben gelegen haben.

SWR Sport: Ein größeres Kompliment kann man doch nicht kriegen. Bei zwei wichtigen Spielen sind 48.000 und es wird nach der Niederlage gegen Dortmund nicht gepfiffen. Im Gegenteil. Da wird gerufen "ihr schafft das" und es wird gesungen, Minutenlang. Das ist doch letztlich das, was zählt, oder?

Marco Antwerpen: Die Fans haben eigentlich das beste Gespür dafür, was eine Mannschaft gerade leistet und sie haben ein Gespür dafür, wann sie eine Mannschaft aufbauen müssen. Auch in Wehen Wiesbaden. Das Stadion dort gehörte ja uns, was da los war. Da war es nach dem Spiel auch so, dass die Spieler unterstützt worden sind, ich auch unterstützt worden bin, weil wir ja auch enttäuscht sind. Das darf man ja auch nicht vergessen, was hier nach den Spielen los gewesen ist. Die Spieler haben so viel erreicht in dieser Saison, allein zwei Mal den Betze schon ausverkauft gemacht. Das ist einfach herausragend.

SWR Sport: Wie ist denn die Situation, wenn im Grunde alles möglich ist? Der Direktaufstieg kann es ja noch sein. Die Relegation ist sehr wahrscheinlich, aber nicht sicher. Es ist auch der undankbare vierte Platz noch möglich. Wie ist das für Sie als Trainer?

Marco Antwerpen: Nach vorne gucken, kämpfen, dranbleiben, nur positiv ausgerichtet sein, den Fokus darauf setzen, was man schon erreicht hat. Und das ist auch schon einiges. Uns haben am Anfang der Saison doch schon einige abgeschrieben. Da hieß es "Wir können auswärts nicht gewinnen" oder "Wir können keine zwei Tore erzielen und unsere Stürmer treffen sowieso nicht". Wir waren schon historisch aus dem Verbandspokal ausgeschieden. Aber wir sind gegen alle Widerstände angegangen. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir haben zweimal daneben gelegen, und jetzt werden wir trotzdem wieder dagegen angehen und versuchen uns dann natürlich doch diese Möglichkeit auf zwei richtig gute Spiele zu holen. Besser wäre es, direkt aufzusteigen, ganz klar. Ich habe auch gesagt, das, was uns passieren kann, das kann Eintracht Braunschweig auch passieren.

SWR Sport: Wie bereiten Sie die Mannschaft jetzt vor? Nach diesen Niederlagen, wo es nicht so gelaufen ist. Wie kriegen Sie jetzt den Fokus genau hin, dass es am Sonntag um 14:00 Uhr zählt?

Marco Antwerpen: Genau das ist jetzt wieder unsere Aufgabe. Wir hatten den Spielern zwei Tage frei gegeben. Zwei Tage frei, damit man auch im Familienkreis ein paar Dinge verarbeitet. Das ist immer ganz wichtig. Wir sind dann positiv in die Woche gestartet, haben genau diese Dinge halt angesprochen, die uns wichtig gewesen sind, was diese Mannschaft eigentlich schon alles erreicht hat.

Wir spielen hier gerade die beste Drittliga-Saison. Alles, was davor gewesen ist, da bin ich nicht für verantwortlich. Auch habe ich nichts mit der zweiten Liga damals zu tun, wer da abgestiegen ist oder ähnliches, sondern ich bin dafür verantwortlich, in dieser Saison erfolgreichen Fußball zu spielen. Und das mache ich mit meinem Trainerteam.

Das mache ich mit einer Mannschaft, die einfach herausragend besetzt ist. Mit einer Mannschaft, die sich auch genau dieses Attribut genauso verdient hat. Und dementsprechend versuchen wir am Sonntag wieder ein Spiel zu gewinnen.

SWR Sport: Wie schwer ist es denn, den Mix zwischen Lockerheit und Fokus hinzukriegen?

Marco Antwerpen: Das ist nicht schwierig, wir kennen ja die Mannschaft. Wir wissen ja, wie du mit den einzelnen Charakteren umgehen musst. Mit dem einen muss man Einzelgespräche führen. Bei einem anderen siehst du schon, wie der in den Trainingseinheiten voll fokussiert ist. Da ist alles schon verarbeitet. Da wissen wir schon, wie wir mit den einzelnen Spielern, mit der Truppe in Summe umgehen.