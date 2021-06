per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern ist in die Vorbereitung auf die kommende Drittligasaison gestartet. Eine Zittersaison wie zuletzt soll es nicht wieder geben. SWR Sport hat exklusiv mit Trainer Marco Antwerpen gesprochen.

SWR Sport: Marco Antwerpen, die kurze Sommerpause ist vorbei. Gab es auch ein bisschen Erholung oder ging es nur um Fußball?

Marco Antwerpen: Ich konnte mich schon erholen. Ich glaube, die Spieler auch. Sie hatten Urlaub und ein paar Tage frei. Dementsprechend finde ich drei Wochen schon in Ordnung. Wir fangen jetzt auch noch nicht mit ganz hohem Tempo an, sondern erst mal so, dass wir unsere Neuzugänge integrieren wollen. Es kommen noch Spieler dazu. Wir sind froh, dass es wieder losgeht.

SWR Sport: Es ist Ihre erste komplette Vorbereitung mit dieser Mannschaft. Was ist das Wichtigste in diesen sechs Wochen?

Antwerpen: Auf dem Platz ist es wichtig, dass man gut arbeitet, dass man die Einheiten konzentriert angeht, um fußballerisch weiterkommen zu wollen, Wir wollen wirklich richtigen Teamgeist, richtigen Zusammenhalt in der Mannschaft haben. Das benötigen wir dringend für so eine Saison. Wir wollen eine hohe Qualität im Kader bekommen. Jeder soll wissen: Die elf Mann, die spielen, die müssen da sein und brennen. Und: Wir wollen eine andere Saison spielen als in der Vergangenheit.

SWR Sport: Im Kader wird sicher noch einiges passieren. Trotzdem gibt es mit René Klingenburg und Boris Tomiak schon zwei Neuzugänge. Wie ist ihr erster Eindruck?

Antwerpen: Wir sind zufrieden, dass wir beide bekommen konnten. Ich glaube, beide waren auch von anderen Vereinen umworben. Aber sie haben sich für uns entschieden. Da sind wir schon sehr, sehr einverstanden und zufrieden, dass die Spieler hier bei uns sind.

SWR Sport: Wo hakt es noch? Wo muss noch ein bisschen verstärkt werden?

Antwerpen: Du brauchst immer Qualität für eine Mannschaft. Wir haben jetzt 16 oder 17 Spieler. Aber wir können natürlich noch einige gebrauchen. Wir sind in guten Gesprächen, gerade mit unseren ausgeliehenen Spielern, die wir hatten. Die sind im Fokus, und da sind wir bemüht, dass wir die Spieler zurückbekommen.

Neue Ziele beim FCK?

SWR Sport: Als Sie zum FCK kamen, konnte es nur um den Klassenerhalt gehen. Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Marco Antwerpen: Das war jetzt die erste Trainingseinheit, wir haben den Kader noch nicht mal zusammen. Ich finde, mit Zielen sollte man sich ein bisschen zurückhalten. Das sind 38 harte Spiele , und wir haben den DFB-Pokal noch dabei. Damit haben wir auch ein Ziel. Ich finde es immer wichtig, das erste Spiel zu gewinnen. Und dann schauen wir uns das zweite Spiel an.

SWR Sport: Sie sprechen den DFB-Pokal an. Das ist jetzt geklärt. Wie froh sind Sie, dass der FCK dabei ist?

Marco Antwerpen: Es ist super. Ich habe lange nicht mehr daran teilgenommen. Ich glaube, das letzte Mal mit Viktoria Köln. Ich freue mich darauf, dass wir dann hier, hoffentlich mit Zuschauern, eine richtig heiße Stimmung kriegen.